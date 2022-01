Ethereum peut être précieux maintenant, mais les cryptos peuvent chuter rapidement

Ethereum (CCC :ETH-USD) est l’un des meilleurs noms en matière de crypto-monnaie. L’éther est la monnaie native de la blockchain Ethereum. Cependant, ces mots sont utilisés de manière interchangeable.

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

Certains qui n’ont pas les moyens d’acheter un Bitcoin (CCC :BTC-USD) investissez plutôt dans Ether sans arrière-pensée. De nombreux analystes crypto pensent qu’Ethereum est l’une des meilleures devises blockchain dans lesquelles investir et qu’elle surpassera Bitcoin à l’avenir.

Eh bien, je ne suis pas d’accord avec eux. Chaque jeton a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que les inconvénients d’Ethereum dépassent ses avantages. Il est important d’être prudent avant d’y investir. Avant de donner mon avis sur Ethereum, examinons les raisons pour lesquelles Ethereum est si bien connu.

Pourquoi Ethereum est-il si célèbre ?

Bitcoin a été lancé pour la première fois en 2009. Après cela, de nombreuses crypto-monnaies ont été lancées, mais la plupart d’entre elles n’ont pas pu survivre. Cependant, lorsque Ethereum a été lancé en 2015, il a pu rivaliser avec Bitcoin en raison de ses caractéristiques uniques. L’un d’eux est qu’il fournit une excellente plate-forme pour les développeurs.

Désormais, Ethereum est le deuxième jeton numérique le plus précieux par capitalisation boursière. À l’heure actuelle, Ether s’élève à 3 750 $. Bien que le prix d’un Ether soit assez faible par rapport à Bitcoin, il parvient toujours à se situer en deuxième position.

De nombreux experts en cryptographie supposent que cette valeur augmentera de façon exponentielle en 2022. Mais avant de commencer à investir dans le jeton, vous devriez vous renseigner sur les aspects négatifs d’Ethereum. Après tout, tous les experts en blockchain ne sont pas favorables à Ethereum.

Vue baissière sur Ethereum

Au début de l’année 2021, de nombreux experts pensaient qu’Ethereum atteindrait la barre des 6 500 $ d’ici la fin de l’année et irait encore plus haut au début de 2022.

Eh bien, la première prédiction s’avère fausse, donc la seconde peut également échouer.

Parlons de la baisse de la valeur d’Ethereum au cours de la dernière semaine de 2021.

Le 26 décembre, Ethereum s’élevait à 4 100 $, ce qui était un bon signe pour les investisseurs d’Ether. Mais peu de temps après, il a continué à tomber. Il a atteint un creux de moins de 3 600 $ le 29 décembre.

Voyons maintenant son histoire. En janvier 2018, cette pièce s’élevait à 1 000 $, mais en seulement deux mois, elle est tombée à moins de 400 $. Quelle énorme chute ! Ce prix n’était suffisant que pour les personnes qui l’achetaient pour quelques dollars ou quelques centimes, pas pour ceux qui y investissaient des milliers de dollars.

Cependant, Ethereum a fait un retour en force en 2020.

Il y a des similitudes évidentes entre les deux situations. Il n’a pas baissé de quelques centimes, mais d’une quantité énorme en un clin d’œil.

Dernières pensées

Le monde du trading de pièces numériques est imprévisible. Un instant, vous pensez que vous êtes riche, mais l’instant d’après, vous êtes au bord de la faillite. Vous devez donc connaître les étapes exactes à suivre avant d’investir dans une pièce.

Si vous débutez dans ce jeu, vous devriez suivre les experts de la ligue qui peuvent vous indiquer le meilleur moment pour acheter et vendre vos pièces. Sinon, vous risquez de prendre du retard dans la course à la crypto.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.