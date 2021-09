Ethereum peut-il regagner la suprématie sur la solution de couche 2 ?

L’ETH est en baisse d’environ -2% au cours de la semaine dernière Le prix de l’ETH a été maintenu par 300MA Le prix de l’ETH a formé un canal ascendant d’un mois

La panne de Solana prouve qu’Ethereum est toujours le meilleur du jeu?

Ethereum a sûrement été la carte mère de web3 au cours de la dernière année, car presque tous les projets DeFi et NFT ont un lien avec la blockchain Ether. La performance des prix a été globalement stable au cours des 60 derniers jours, mais nous pouvons considérer cela comme une période de consolidation pour l’ETH afin de se préparer à une autre poussée vers un sommet sans précédent. Même si la plupart des Dapps sont construits sur ETH, la blockchain elle-même a de nombreuses limitations dans son état actuel car les frais sont extrêmement élevés ainsi que les problèmes de vitesse et d’évolutivité.

Au cours des derniers mois, nous avons vu des blockchains comme Avalanche & Solana se frayer un chemin sur ce marché en plein essor.

publicité

Depuis que le prix de l’ETH a dépassé le niveau de 2927 $, il l’a utilisé comme support. Cette cassure s’est produite il y a près de 45 jours et depuis, l’ETH s’est consolidé de manière presque horizontale, au-dessus de ce niveau de support majeur. Pendant tout ce temps, Ether a formé une formation de canal ascendant où les taureaux et les ours ont généralement défendu leur territoire. Au moment d’écrire ces lignes, le prix de l’ETH tente de maintenir un niveau de support majeur qui était une résistance pendant près de 3 semaines.

Analyse des prix Ethereum: Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Si le prix d’Ethereum parvient à maintenir ce niveau, le prix commencera à pousser vers le niveau de résistance majeur important de 3565 $. Les taureaux doivent complètement casser et maintenir ce niveau pour être en clair pour une autre poussée vers la barre des 4000 $. Ce mouvement de prix brisera complètement la tendance supérieure du canal ainsi que potentiellement la ligne de tendance à 7 mois qui est maintenant une résistance. Si les taureaux ne parviennent pas à franchir la barre des 3565 $, le prix pourrait chuter en dessous du niveau de 3 000 $. Si le prix de l’ETH tombe en dessous de 3135 $, il brisera probablement le 300MA et lancera une tendance baissière.

En regardant le RSI stochastique, nous pouvons voir que la force vient de se réinitialiser complètement dans la région de survente. Si la force parvient à prendre pied et à rebondir au-dessus de la valeur 20, le prix de l’ETH peut être en position pour une pompe au niveau de résistance majeur. Le MACD a récemment cassé la valeur 0 et se dirige vers le bas pour le confirmer comme support.

Tant que la MA se maintient au-dessus de la valeur 0, le prix de l’ETH aura une bonne chance de briser sa résistance majeure.

Analyse intrajournalière ETH

Taux spot : 3412 $ Tendance : Neutre Volatilité : Moyenne Support : 3323 $ Résistance : 3565 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Domenic Fiore est passionné par les marchés financiers. Il a décidé de sauter la voie du collège pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a vu la vision de devenir entrepreneur et a voulu réussir dès son plus jeune âge. Domenic possédait et exploitait une entreprise d’esthétique automobile depuis l’âge de 16 ans, en plus de faire partie de deux entreprises CBD jusqu’en 2018 et 2019. Il a commencé sa carrière d’investissement et de trading au début de 2017 lorsqu’il a acheté une nouvelle crypto-monnaie alt-coin et a vu 10x revenir en quelques mois. Il s’est alors rendu compte qu’il y avait beaucoup de potentiel et a plongé tête la première dans l’apprentissage de tout ce qu’il pouvait. Il est devenu très passionné par l’analyse technique et savait que c’était sa voie vers la liberté financière. Au cours des 4 dernières années, Domenic a partagé son analyse avec de nombreux groupes et a reçu des commentaires incroyables. Peu de temps après, il a voulu participer à la poursuite de la diffusion et aider les autres à réussir dans l’industrie du commerce.

Lien source

Vues de la publication : 9