in

Le PDG de la société d’analyse de crypto-monnaie CryptoQuant a révélé qu’il pensait que la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 “changerait la donne” et pourrait aider Ethereum à dépasser la capitalisation boursière de Bitcoin à long terme.

EIP 1559 verra Ethereum réformer son marché des frais avec deux changements clés : l’un remplacera la limite de gaz actuelle par deux valeurs : une égale à celle-ci pour un « objectif moyen à long terme » et une autre avec un « plafond par bloc » strict. “

Il ajoutera également des frais de base devant être payés dans les transactions qui seront brûlés au lieu d’être payés aux mineurs. L’informatique est ajustée bloc par bloc pour maintenir « l’utilisation moyenne de gaz par bloc » à un « niveau proche de la limite de gaz actuelle ».

Au cours d’une large interview, Ki Young Ju a noté que la réduction des frais de transaction sur Ethereum “peut résoudre le trilemme de la blockchain” en améliorant l’évolutivité, la sécurité et la décentralisation. Selon le PDG, les services financiers décentralisés et les marchés de jetons non fongibles «fonctionnent avec des frais déraisonnablement élevés».

Si ces services devaient fonctionner dans un environnement à faibles frais de transaction, a-t-il déclaré, l’activité du réseau augmenterait, ainsi que le prix de la crypto-monnaie, a-t-il déclaré. Interrogé sur Ethereum et les jetons DeFi de premier ordre qui pourraient rompre avec l’influence de Bitcoin, il a déclaré :

Je pense qu’Ethereum pourrait renverser la capitalisation boursière Bitcoin à long terme, mais pas cette année. Cette course haussière a été motivée par le récit « institutions venant sur le marché de la cryptographie ». Cette tendance pourrait durer jusqu’à l’année prochaine. Sans demande institutionnelle, Ethereum ne peut pas renverser la capitalisation boursière BTC.

Ki Young Ju a ajouté qu’il avait rencontré plus tôt cette année Goldman Sachs, Fidelity et d’autres sociétés de gestion d’actifs institutionnels, qui ont révélé qu’elles avaient du mal à expliquer ce qu’étaient Ethereum et la finance décentralisée, il pense donc qu’il faudra “quelques années pour favoriser l’adoption institutionnelle des projets Ethereum/DeFi. »

Il convient de noter que le PDG a prédit en février que le prix du bitcoin atteindrait 50 000 $ cette année, citant un afflux de dépôts stables de baleines comme un signal haussier qu’il suivait. Ki young Ju a également révélé qu’il ne faisait aucun doute que Bitcoin atteindrait 100 000 $ cette année.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash