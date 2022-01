Ethereum peut s’attarder si la transition de la preuve de participation prend trop de temps

Ethereum (CCC :ETH-USD) devrait apporter des changements majeurs au cours de 2022. C’est selon Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, qui a récemment fait le point sur certains des changements qui sont prévus pour l’ETH.

Heureusement, le magazine Cryposlate a publié le 5 janvier un résumé de toutes les mises à jour et annonces de Buterin. L’article est utile dans la mesure où il combine une récente interview avec Buterin et un article de blog qu’il a écrit fin décembre.

De plus, le 1er décembre, Buterin a tweeté à propos d’un « diagramme de feuille de route indiquant où en est le développement du protocole Ethereum et ce qui se passe dans quel ordre ».

La transition de la preuve de participation Ethereum

L’un des problèmes clés de l’article de Cryptoslate était le moment où la fusion Ethereum 2.0 se produira réellement. C’est à ce moment-là que la crypto passera de l’utilisation d’un système de preuve de travail (c’est-à-dire, l’extraction de crypto) pour valider les transactions à un système de preuve de participation.

En réponse à une question, Buterin a déclaré qu’il pensait que l’ensemble du processus de mise à niveau était à peu près à mi-chemin. Il a ajouté qu’une fois la fusion avec Ethereum 2.0 terminée, le processus sera terminé à 60%.

Cependant, il n’a donné aucune date précise pour la fusion avec Ethereum 2.0 afin de passer à la preuve de participation. L’article de Cryptoslate fait référence à l’article publié par Consensys, qui dit que la fusion aura lieu au cours du premier trimestre ou du deuxième trimestre.

Il y a eu des retards dans le démarrage de cette transition. Cela a à voir avec le début d’un événement appelé la bombe à retardement de difficulté. J’ai écrit à ce sujet dans le passé et Cryptoslate a écrit plusieurs articles sur ces retards.

Essentiellement, la bombe à retardement de difficulté est l’introduction d’exigences d’exploitation minière Ethereum plus strictes. En raison des rendements décroissants et du retour sur investissement (ROI) inférieur, l’objectif est de convaincre la plupart des mineurs de passer de l’exploitation minière, ou preuve de travail, à la preuve de participation.

Où cela laisse ETH

Les problèmes fondamentaux avec Ethereum concernent le coût élevé de ses transactions ainsi que la longue période de temps nécessaire pour que les transactions soient terminées.

Cela a à voir avec l’évolutivité du réseau blockchain. C’est pourquoi Buterin parle de « sharding », de « rollups » et de « chaîne ». Qu’il suffise de dire qu’il s’agit d’un problème encore plus difficile que celui de la fusion et du passage à la preuve de participation.

Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que les coûts et le délai de transaction d’Ethereum diminuent rapidement cette année. D’après tout ce que j’ai lu, je pense que cela prendra au moins un an ou deux.

Pendant ce temps, les mineurs d’Ethereum et les propriétaires de son organisation de promotion continuent de gagner beaucoup d’argent. Ce coût est supporté par les propriétaires d’ETH et la plupart des autres transactions sur la plate-forme. C’est pourquoi tant d’autres cryptos concurrents d’Ethereum auront tout le temps de développer leur part de marché.

Que faire avec Ethereum

L’année dernière, Ethereum s’est plutôt bien comporté, en hausse de plus de 416%. Mais je soupçonne que tant que l’ETH ne fera pas de progrès significatifs, comme Buterin le dit, la crypto languira.

Il faudra peut-être encore 2 ans à Ethereum pour réduire considérablement ses coûts et accélérer les transactions. Si cela se produit, ne vous attendez pas à ce que l’ETH augmente considérablement jusqu’à ce que la fin soit en vue.

Par exemple, le premier mouvement est la fusion avec Ethereum 2.0 et le passage à la preuve de participation. Si cela est à nouveau retardé en raison de la bombe à retardement de difficulté, ne vous attendez pas à ce qu’Ethereum monte plus haut. Son avantage peut devenir directement lié au début de cet événement.

Si les traders soupçonnent qu’il y aura d’autres retards, je ne m’attends pas à ce qu’ils soient trop enclins à prendre des positions à long terme sur l’ETH. Cela réduira sa demande et nuira essentiellement au prix de négociation.

