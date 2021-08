Ethereum pourrait atteindre 14 000 $ et Dogecoin 1 $, prédit le PDG de Crypto Crypto new media

Le PDG de la société de médias de crypto-monnaie Gokhshtein Media, David Gokhshtein, a révélé un certain nombre de prévisions haussières de prix de crypto-monnaie, affirmant notamment qu’il voyait Dogecoin atteindre 1 $ à l’avenir et Ethereum atteindre 14 000 $.

Selon un rapport publié par Business Insider, Gokhshtein a noté qu’il voit le prix de la crypto-monnaie DOGE inspirée des mèmes atteindre 1 $ car il pense qu’il s’agit d’une passerelle pour le marché des crypto-monnaies, car cela pourrait aider les nouveaux arrivants à passer à d’autres crypto-monnaies. Son prix va augmenter car « si les gens estiment que quelque chose vaut quelque chose, il y arrivera ».

Il y a eu de nombreuses tentatives pour amener DOGE à la barre des 1 $, dont une qui a apparemment aidé la hausse des prix de la crypto-monnaie à plus de 10 000% plus tôt cette année, car elle a contribué à l’explosion de l’intérêt de la recherche pour elle.

Le PDG a noté qu’il ne considérait pas les promotions d’Elon Musk comme la seule raison du succès de la crypto-monnaie, car il a noté que la plate-forme de négociation axée sur la vente au détail Robinhood et «l’économie des mèmes» ont également contribué à sa croissance.

Notamment, un panel d’experts interrogé par Finder a révélé qu’il pensait que DOGE pourrait dépasser la barre insaisissable de 1 $ d’ici 2025 et atteindre un sommet de 1,21 $ cette année-là, avant d’atteindre un sommet de 3,6 $ d’ici 2030.

Ethereum pourrait atteindre 14 000 $

Se référant à l’éther d’Ethereum, Gokhshtein a souligné le récent hard fork de Londres. Cela comprenait la mise en œuvre de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559, qui a changé le fonctionnement des frais de transaction sur le réseau.

Au lieu d’un système d’enchères, les utilisateurs paient désormais des frais de base pour que leur transaction soit traitée par les mineurs, et peuvent également donner un pourboire aux mineurs pour que leurs transactions soient traitées plus rapidement.

Les mineurs ne reçoivent pas les frais de base car cela pourrait les inciter à engorger artificiellement le réseau pour le maintenir à un niveau élevé et gagner plus. Au lieu de cela, les frais de base sont brûlés, éliminant efficacement l’éther de la circulation pour toujours. Les frais augmentent lorsque la demande est plus élevée et diminuent lorsque la demande est plus faible.

Pour le PDG, la crypto-monnaie va devenir déflationniste à cause de la brûlure, et cette déflation contribuera à sa croissance de prix. À titre d’estimation prudente, il a suggéré que l’ETH pourrait se négocier à 14 000 $ d’ici la fin de l’année ou d’ici 2022.

Pour Gokhshtein, Ethereum aidera à relancer le marché haussier, il l’a donc régulièrement acheté au prix moyen en dollars de sa position tout en contournant la volatilité à court terme. Malgré sa prédiction de prix haussière, il considère l’ETH comme un type d'”argent numérique”, tandis que le bitcoin est “l’or numérique”.

En tant que tel, le PDG a déclaré qu’il pensait que le bitcoin resterait la crypto-monnaie numéro un par capitalisation boursière et a prédit qu’il pourrait atteindre 85 000 $ d’ici la fin de cette année. Comme indiqué, l’analyste Scott Melker, qui héberge le podcast “The Wolf Of All Streets”, a révélé qu’il voyait le prix d’Ethereum atteindre la barre des 10 000 $ en six à 12 mois, tandis que le bitcoin pourrait atteindre six chiffres dans le même laps de temps.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash