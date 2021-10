Ethereum pourrait être plus souhaitable pour les milliardaires que Bitcoin

Lors d’une interview avec Squawk Box de CNBC, Barry Sternlicht, co-fondateur de Starwood Capital Group, a déclaré que l’or est en fait « sans valeur ». Et qu’il parie sur Bitcoin (BTC) car tous les gouvernements de « l’hémisphère occidental » impriment des quantités d’argent sans fin. Cependant, il a déclaré qu’Ethereum avait des caractéristiques plus souhaitables que Bitcoin lui-même.

On estime que Sternlicht a une valeur nette d’environ 4,4 milliards de dollars et est connu pour ses investissements sur le marché immobilier via Starwood Capital Group.

Pour sa part, il a mentionné que l’or n’a aucune valeur, comme l’argent, c’est pourquoi il est un adepte du Bitcoin et des crypto-monnaies. Sternlicht a également qualifié son soutien à Bitcoin avec des éloges pour Ethereum.

«Le bitcoin est une monnaie stupide, il n’a pas d’autre objectif réel qu’une réserve de valeur, et il est incroyablement volatile. Donc Ether, j’en possède un peu, c’est un Bitcoin programmable et il y a des tonnes d’autres devises qui sont construites sur ce système.

Le prix de l’Ethereum a atteint 3 800 $

Le prix de l’Ethereum s’échangeait au-dessus de 3 800 $, au moment de la rédaction, il s’élevait à 3 876 $. Enregistrant une variation croissante de 2,86% au cours des dernières 24 heures, selon ce qui est indiqué par notre outil interne, crypto online.

Pendant ce temps, les taureaux Ether sont sur le point de réaliser un bénéfice de 53 millions de dollars à l’expiration des options hebdomadaires ce vendredi.

Le troisième trimestre a vu une reprise significative du marché des crypto-monnaies après le krach de mai

Selon le rapport CoinGecko, Bitcoin (BTC), les « pièces » de jeu et les jetons non fongibles (NFT) ont dominé l’espace du marché de la crypto au troisième trimestre de cette année.

Les jetons de jeux comme Axie Infinity (AXS), Illuvium (ILV) et Gala (GALA), ainsi que l’espace NFT en général, ont également affiché des gains massifs au troisième trimestre.

AXS, en particulier, a généré près de 1 000 % de bénéfices QoQ, avec une performance en 2021 dépassant les 13 700 %.

En termes de volume de transactions NFT, OpenSea a continué de dominer le segment de marché. En fait, OpenSea et Rarible ont affiché un volume total de transactions d’environ 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre selon le rapport CoinGecko.

Aurora lève 12 millions de dollars dans ses premiers fonds pour faire évoluer l’écosystème Ethereum

Aurora, une machine virtuelle Ethereum (EVM) conçue pour faire évoluer les applications décentralisées (DApp) construites sur le protocole Near. Il a annoncé un tour de table de 12 millions de dollars.

Le tour a inclus plus de 100 investisseurs en capital-risque, dont Pantera Capital et Electric Capital.

Selon un communiqué officiel, Aurora utilisera les fonds pour étendre les capacités inter-chaînes au-delà de son offre actuelle. En plus d’embaucher des développeurs spécialisés pour soutenir la croissance d’Ethereum.

Les prochains Bitcoins et Ethers par l’ancien cadre de Goldman Sachs

Raoul Pal, ancien cadre de la banque d’investissement Goldman Sachs et actuel directeur exécutif de Real Vision, a commenté ce que pourraient devenir les crypto-monnaies qui pourraient croître de manière presque exponentielle comme Bitcoin et Ethereum l’ont fait ces derniers temps.

Dans ce sens, Pal pense qu’il existe quatre crypto-monnaies qui pourraient suivre cette voie et devenir les prochains leaders du secteur. Ils seraient : Solana (SOL), Terra (LUNA), Avalanche (AVAX) et Polkadot (DOT).

