Ethereum pourrait être une meilleure option que Bitcoin à court terme

Après que Bitcoin ait provoqué le négativisme sur le marché de la cryptographie, Ethereum en a profité pour prendre de l’importance, se rétablissant rapidement et créant un scénario plutôt encourageant.

Au moment de cette réaction, l’ETH s’échangeait à 4 118,76 $, accumulant un gain de 1,97 % au cours des dernières 24 heures et de 0,99 % au cours des 7 derniers jours.

BTC pour sa part se négocie à 48 556,74 $, gagnant 0,47% au cours des dernières 24 heures, mais perdant 10,43% au cours des 7 derniers jours.

Cette grande différence de profit en dollars a fait bondir la paire ETH vs BTC vers un plus haut de 3 ans, franchissant la résistance immédiate la plus pertinente et confirmant la validité d’un fanion haussier assez clair.

Grâce à cela, Ethereum pourrait être une crypto-monnaie plus attrayante que Bitcoin, si nous parlons de rendements à court terme ; car il est fort probable que ce sera un plus gros gagnant en dollars dans les prochaines semaines.

Graphique hebdomadaire Ethereum vs Bitcoin. Source : TradingView.

Cela se produit alors que les métriques en chaîne défendent également la force fondamentale d’Ethereum. Les réserves d’ETH sur les bourses diminuent rapidement. Les taux de financement et les taux d’intérêt ouverts sont également en baisse, ce qui témoigne d’un refroidissement sain par rapport à l’effet de levier élevé que nous avons observé sur le marché ces derniers jours.

La vague des grandes liquidations est déjà dépassée. Il semble tout à fait probable que les mains faibles aient déjà quitté le marché, inaugurant un rallye plus organique ci-dessous.

Analyse technique du prix de l’Ethereum par rapport au dollar

Dans le graphique quotidien ETH vs BTC, nous voyons la forte baisse des prix survenue hier, qui cherchait la zone de support autour de 3 500 $.

Nous voyons maintenant comment la quasi-totalité de cette baisse a été rapidement enrayée, laissant un fort rejet des prix bas, ce qui peut annoncer le creux du recul.

On ne voit toujours pas les taureaux déterminés à reprendre le contrôle ; nous sommes susceptibles de voir quelques pertes supplémentaires dans les prochaines heures/jours.

Cependant, il est possible que le pouvoir de vente soit bientôt épuisé, marquant un plus bas plus haut et démontrant l’incapacité des ours à continuer de faire baisser le prix.

Analyse technique du graphique quotidien Ethereum. Source : TradingView.

Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons que la baisse n’est pas vraiment pertinente si nous la comparons à la force haussière des mois précédents.

Un fort rejet des prix bas semble ouvrir la voie à un recul à moyen terme.

Maintenant, lorsqu’un nouvel élan commence, de nouveaux sommets historiques pourraient être atteints rapidement.

Tant que le prix ne marque pas de plus bas plus bas dans cette période, alors ce n’est pas une bonne idée de penser que la baisse va durer beaucoup plus longtemps.

