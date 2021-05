Ethereum pourrait-il surpasser Bitcoin dans ce cycle haussier? Où acheter Ethereum

Ethereum a vu son prix augmenter de 12% au cours des sept derniers jours.

Qu’est-ce que Ethereum?

Ethereum est un système de blockchain géré par la communauté qui peut exécuter des contrats intelligents et héberger des applications décentralisées (Dapps). La crypto-monnaie ETH alimente et sécurise le réseau et peut être utilisée dans les applications et pour payer les frais de gaz.

Le réseau Ethereum vaut près de 64 milliards de dollars enfermés dans la finance décentralisée (DeFi). ETH a enregistré un volume de transactions de 40 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, les traders augmentant la pression d’achat.

Pour mettre cela en perspective, le prix de l’ETH a augmenté de 10,7% au cours des 30 derniers jours.

Le livre blanc Ethereum a été rédigé en 2013 par Vitalik Buterin et ses autres cofondateurs ont fondé d’autres projets couronnés de succès. Gavin Wood a créé Polkadot, Charles Hoskinson est le fondateur de Cardano et Joseph Lubin a fondé ConsenSys.

Où puis-je acheter Ethereum?

eToro

En s’inscrivant sur eToro, les traders peuvent acheter, vendre et échanger des ETH en utilisant les nombreuses ressources de trading de la plate-forme et utiliser la plate-forme de copie commerciale pour suivre d’autres traders d’ETH. eToro propose également de nombreuses actions, actions et autres crypto-monnaies, il vaut donc la peine de vous inscrire si vous recherchez un endroit pour commencer votre parcours de trading.

Inscrivez-vous ici

Coin kong

Coin Kong connecte les clients avec les courtiers les plus premium disponibles dans leurs pays et répertorie automatiquement ceux qui offrent les offres de commission les plus basses. En plus de l’ETH, il propose des centaines de nouveaux altcoins et ICO. Veuillez noter que cette plate-forme n’est disponible que pour les clients non américains.

Inscrivez-vous ici

En quoi Ethereum est-il différent du Bitcoin?

Après Bitcoin, Ethereum est la deuxième devise en termes de capitalisation boursière et l’une des crypto-monnaies les plus courantes dans les portefeuilles d’investissement. Cependant, contrairement à Bitcoin, Ethereum dispose d’une fonctionnalité de contrat intelligent, ce qui signifie qu’il peut héberger des Dapps.

Tesla et Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2021

De nombreuses personnes se sont inquiétées de l’impact environnemental du mécanisme de consensus de preuve de travail gourmand en énergie de Bitcoin. Bien qu’Ethereum fonctionne actuellement également sur preuve de travail, il est en cours de mise à niveau vers Ethereum 2.0, ce qui signifiera la transition vers la preuve de participation et une réduction de 99,95% de la consommation d’énergie.

L’anticipation entourant cette mise à jour et l’incroyable croissance de l’écosystème Ethereum DeFi font croire à beaucoup que l’ETH surpassera le BTC dans ce cycle haussier.

https://coinjournal.net/news/could-ethereum-outpace-bitcoin-this-bull-cycle-where-to-buy-ethereum/