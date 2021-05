Ethereum pourrait progresser davantage sur le marché haussier en cours. Voici les prochains objectifs des acheteurs

Ethereum était l’un des meilleurs du marché de la crypto-monnaie le mois dernier, et le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1922 $ à 2800 $ en avril. Le prix actuel est d’environ 2940 $ et, selon le fournisseur de conseils d’investissement en actifs numériques Two Prime, Ethereum est toujours sous-évalué.

Analyse fondamentale: le volume quotidien des ETH toujours élevé

Ethereum a explosé depuis début avril et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Le volume quotidien de l’ETH reste élevé, et si cette tendance positive se poursuit, Ethereum pourrait bientôt dépasser la résistance de 3000 $.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le réseau Ethereum continue de bénéficier d’un taux de hachage significativement élevé, et les solides fondamentaux du réseau continuent d’être l’une des principales caractéristiques d’Ethereum. Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les investisseurs institutionnels et, selon les dernières nouvelles, la Banque européenne d’investissement émettra pour 121 millions de dollars d’obligations numériques sur la blockchain publique Ethereum.

Ethereum a attiré avec succès l’attention des investisseurs institutionnels cette année, et selon le fournisseur de conseils d’investissement en actifs numériques Two Prime, Ethereum est “très sous-évalué” par rapport au Bitcoin.

“Sur la base de notre analyse de la performance des prix de l’ETH, des marchés dérivés et de la chaîne de données, nous pensons que l’ETH a gagné une place, aux côtés de BTC, en tant qu’investissement de qualité institutionnelle, réserve de valeur et actif de réserve. Trésor”, a écrit Two Prime.

Bitcoin a dépassé le billion de dollars en capitalisation boursière et selon Two Prime, Ethereum a commencé à attirer des investissements institutionnels au début de 2021 et a encore beaucoup de marge de croissance. Il est également important de mentionner que l’une des plus grandes sociétés d’investissement en crypto-monnaie au monde, Grayscale Investments, possède actuellement plus de 3,2 millions d’ETH, ce qui représente environ 3% de l’offre totale.

Cela montre que même les grands acteurs comme Grayscale sont confiants dans l’avenir d’Ethereum, ce qui crée une pression à la hausse des prix. La valeur totale du Grayscale Ethereum Trust a atteint plus de 9 milliards de dollars début mai, tandis que la demande d’Ether continue d’augmenter.

Analyse technique: 2500 $ représentent un niveau de soutien solide

Cette crypto-monnaie a fait un bond énorme en peu de temps et si vous décidez d’acheter Ethereum (ETH), vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données: tradingview.com

Ethereum se négocie actuellement autour du niveau de 2940 $, et si le prix dépasse la résistance de 3000 $, ce serait un signal pour échanger Ethereum (ETH). Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 3 200 $ ou même 3 500 $; Pourtant, si le prix tombe en dessous du support de 2 500 $, ce serait un signal de «vente» fort.

résumé

Ethereum a explosé depuis début avril et, selon le fournisseur de conseils en matière d’investissement en actifs numériques Two Prime, Ethereum est toujours sous-évalué. Ethereum a attiré avec succès l’attention des investisseurs institutionnels cette année, tandis que la valeur totale du Grayscale Ethereum Trust a atteint plus de 9 milliards de dollars début mai.