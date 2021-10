Ethereum Price détient un cas haussier visant 4 400 $

Le prix de l’Ethereum est toujours sur la bonne voie pour atteindre des sommets historiques malgré la résistance à 4 000 $. L’indicateur SuperTrend et le MACD envoient des signaux d’achat, encourageant les acheteurs à rejoindre le marché.

Les taureaux d’Ethereum sont déterminés à abandonner leur emprise sur le prix, peut-être parce qu’ils sont très proches du plus haut historique. Dans les jours qui ont précédé le week-end dernier, Ether a maintenu une tendance haussière au cours de laquelle une véritable cassure a été franchie au-dessus de 3 600 $ et étendue à 3 800 $. Dimanche, les acheteurs ont presque fait tomber la barrière à 4 000 $, mais un obstacle inattendu à 3 980 $ a coupé court à l’action à la hausse.

Ethereum Bulls embrasse plusieurs signaux d’achat

Le jeton de contrats intelligents le plus important se négocie à 3 812 $ au moment de la rédaction après avoir reculé devant un support de près de 3 600 $. Les taureaux pensent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne dépassent les 4 000 $. L’objectif à court terme est de combler l’écart au niveau des sommets historiques autour de 4 400 $, un mouvement qui propulsera Ether dans la phase de découverte de prix suivante.

Selon le graphique journalier, la situation technique favorise principalement les taureaux. Par exemple, l’indicateur SuperTrend est récemment devenu haussier. Cet indicateur envoie un signal d’achat lorsqu’il clôture la journée en dessous du prix d’Ethereum. Si le tableau technique reste le même, nous nous attendons à ce qu’Ethereum reste dans le camp haussier.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

De même, l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) s’est déplacé au-dessus de la ligne moyenne, ajoutant ainsi du crédit aux perspectives haussières. Sachez que le MACD est un outil de suivi des tendances qui calcule le momentum.

Alors que l’EMA de 12 jours passait en dessous de l’EMA de 26 jours, les chances ont augmenté en faveur de la tendance haussière. Tant que l’image technique sur le graphique reste inchangée, Ethereum a le potentiel de se rallier à 4 400 $.

D’un autre côté, les taureaux doivent se concentrer sur la montée au-dessus de la zone d’approvisionnement marquée en rouge sur le graphique. Une véritable rupture au-delà de ce niveau encouragera davantage d’acheteurs à venir sur le marché à mesure que l’appétit des investisseurs pour le risque augmente. À son tour, donnant à l’ETH l’élan nécessaire pour atteindre un nouveau sommet historique.

Niveaux intrajournaliers des prix Ethereum

Taux au comptant : 3 822 $

Tendance : Biais haussier

Volatilité : faible

Soutien : 3 600 $

Résistance : 4 000 $

