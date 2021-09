Ethereum Price se prépare à un rallye de 40% contre Bitcoin après avoir cassé la fourchette de quatre mois

L’actif natif de la blockchain Ethereum a cassé sa ligne de tendance de résistance en pente descendante à la hausse, déclenchant une perspective haussière de manuel.

Le token natif d’Ethereum, Ether (ETH), a la possibilité d’enregistrer une augmentation de prix de 40% par rapport à son principal rival, Bitcoin (BTC), selon un schéma technique classique.

Surnommée un “triangle symétrique”, la structure se développe après que le prix forme une série de plus bas et de plus hauts plus bas. Cela entraîne une convergence de deux lignes de tendance avec un degré de symétrie, qui ressemble à un triangle.

Les analystes traitent les triangles symétriques comme des indicateurs de continuation de tendance, c’est-à-dire qu’ils envoient généralement les prix dans la direction de leur tendance précédente après une cassure nette. En conséquence, le boom des prix ETH / BTC en cours pourrait connaître une poursuite haussière après avoir fluctué au sein d’une structure triangulaire similaire au cours des quatre derniers mois.

Graphique hebdomadaire ETH / BTC avec une configuration en triangle symétrique. Source : TradingView

Une partie de la raison est la tentative d’Ether de sortir de sa configuration de consolidation triangulaire après une hausse de sept semaines consécutives, pour une croissance totale de 179%. Si tel est le cas, le taux de change ETH / BTC pourrait augmenter jusqu’à la hauteur maximale du triangle (environ 0,025 BTC) à partir du point de sa cassure (environ 0,069 BTC).

Cela place l’objectif de profit de la paire à près de 0,094 BTC, soit environ 40 % au-dessus de 0,069 BTC.

Performances d’éther supérieures

Les perspectives haussières pour Ether contre Bitcoin se dessinent car elles surpassent la crypto-monnaie de référence en termes de dollars intrajournaliers.

Le 31 août, le taux de change ETH/USD a augmenté de 6,61% à 3 442 $, son plus haut niveau en trois mois. Comparativement, Bitcoin a affiché des gains minimes, n’augmentant que de 2,5% à 48 169 $, révélant une demande provisoire plus élevée de jetons Ether parmi les commerçants.

Graphique journalier ETH / USD contre BTC / USD. Source : TradingView

Dmitry Mishunin, fondateur et PDG de la société d’audit de contrats intelligents HashEx, a prédit qu’Ethereum et des « chaînes de blocs permettant des contrats intelligents » similaires continueront de surpasser Bitcoin à long terme, citant leur utilité supérieure.

“Le duo Cardano et Ethereum a la propension à accueillir d’innombrables projets innovants”, a déclaré Mishunin, ajoutant qu’Ethereum avait le potentiel de changer Bitcoin à long terme.

“Le Bitcoin n’est basé que sur son offre limitée et l’avantage d’être le premier à bouger, une tendance que de nombreux investisseurs commencent à remplacer par une technologie unique qui peut alimenter un avenir dominé par la blockchain.”

Jon Ovadia, fondateur et PDG de l’échange de crypto-monnaie Ovex, a également déclaré qu’Ethereum avait de meilleurs fondamentaux que Bitcoin pour le moment, en grande partie en raison de sa récente mise à niveau du réseau qui visait à ajouter une pression déflationniste à Ether via un mécanisme de taux de combustion.

“Jusqu’à présent, environ 146 878,7 ETH (d’une valeur d’environ 492,3 millions de dollars) de l’offre totale en circulation ont été brûlés”, a déclaré Ovadia, ajoutant que :

“Le potentiel d’une infrastructure de preuve de participation plus supérieure grâce au lancement tant attendu d’Ethereum 2.0 rendra également la blockchain plus utilisable, entraînant ainsi la croissance de l’utilité et des prix de la pièce.”

Les perspectives de Bitcoin, quant à elles

Jusqu’à présent en 2021, Ether a largement dépassé Bitcoin en raison de son adoption progressive dans les industries en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). Au 31 août, les gains depuis le début de l’année pour Ether sont de 373 % contre 63,55 % pour Bitcoin.

Sin embargo, Mike McGlone, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, dijo que Bitcoin eventualmente alcanzaría las ganancias de Ether, lo que conduciría a $ 100,000 para fines de 2021, más del doble del precio al que se cotiza en el momento de escribir cet article.

Tom Lee de Fundstrat Global Advisors prévoit également une offre à six chiffres pour Bitcoin tant qu’il restera au-dessus de son prix moyen sur 200 jours, une mesure de l’élan à long terme.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques, et vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.