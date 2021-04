Ethereum Price voit une forte reprise après le crash du week-end

La semaine dernière, après que la Banque centrale de Turquie a annoncé que les paiements cryptographiques deviendraient illégaux à partir du 30 avril, les prix des crypto-monnaies ont commencé à chuter et de nombreuses devises ont enregistré des pertes considérables.

Lancement de l’ETF Ethereum au Canada

Le Canada est devenu un paradis nord-américain pour les FNB cryptographiques. Trois ETF Bitcoin sont apparus dans le pays ces derniers mois, et maintenant, il y a aussi trois ETF Ethereum qui les ont rejoints. Les ETF ont commencé à se négocier hier, le 20 avril, ce qui a incité le prix des ETH à amorcer une reprise rapide.

Un autre développement qui a potentiellement contribué à la reprise est le fait que WeWork, un fournisseur mondial de services immobiliers, a commencé à accepter les paiements ETH et BTC. Enfin, la Fondation Ethereum GeneSys a récemment achevé un nouveau fork pour récupérer les pièces ETH 2.0 jalonnées, afin d’inciter les mineurs PoW.

Le prix de l’Ethereum se remet de la chute du week-end

Au cours du week-end dernier, le prix d’Ethereum a chuté peu de temps après avoir frappé un nouvel ATH. L’ATH a été atteint le 16 avril, lorsque l’ETH est passé à 2550 $. Mais, le 18 avril, le prix de la pièce est tombé à 2043 $. La devise a alors commencé à remonter, grimpant même pour atteindre 2 280 $ lundi, avant de redescendre à 2 052 $ hier.

Ensuite, une nouvelle augmentation l’a porté à 2 300 $, où il se trouvait au moment de la rédaction de cet article.

Les événements récents ont permis à Ethereum de prendre les devants et de devenir plus optimiste que Bitcoin, et il sera intéressant de voir s’il peut à nouveau atteindre son ATH précédent avant le week-end.