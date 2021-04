Ethereum rattrapera Bitcoin dans six ans, si la croissance passée se poursuit

Ethereum (CCC:ETH-USD) sera probablement un meilleur investissement à long terme dans la crypto-monnaie que Bitcoin (CCC:BTC-USD). Une raison très simple est qu’il a largement surpassé Bitcoin. De plus, il est susceptible de continuer à le faire.

Source: Shutterstock

Au cours du seul mois dernier, l’ETH est en hausse de 60%, passant de 1 691 $ à 2 730 $, au 28 avril. En revanche, BTC est en baisse de 1 059 $ de 55 750 $ à 54 851 $, soit environ -2%. Ce genre d’écart de performance est assez important. Mais cela dure depuis un bon moment.

Par exemple, l’ETH depuis le début de l’année est en hausse de 1 993 $ par rapport à 737 $ où il était le 31 décembre. Cela représente un gain jusqu’à présent cette année, de 273%. Bitcoin, cependant, est en hausse de 26 477 $, passant de 29 374 $ à 55 851 $, au 28 avril. C’est un gain de 87%. En d’autres termes, l’ETH a surperformé de près de 3 fois, juste depuis le début de l’année.

Cela est également évident l’année dernière. Ethereum était à 198,47 $ le 28 avril de l’année dernière. Cela signifie qu’il a augmenté de 2 531,53 $ ou 10 fois au cours de la dernière année. En revanche, Bitcoin a augmenté de 48 044 $ par rapport à 7 807 $, soit 600%. Encore une fois, Ethereum a surperformé de près de deux fois – dix fois contre six fois les gains l’année dernière.

Autres avantages d’Ethereum

Bitcoin et Ethereum utilisent tous deux la technologie du grand livre distribué par blockchain. Bien qu’ils disposent tous deux d’un système de preuve de travail pour récompenser les validateurs de blockchains, l’objectif d’Ethereum est différent.

Par exemple, la blockchain d’Ethereum peut être utilisée pour alimenter des contrats et des applications financiers décentralisés infalsifiables. Cette capacité de suivi des contrats intelligents est l’un des aspects uniques qui distingue Ethereum. Son objectif principal est de diffuser l’utilisation de son programme d’applications décentralisées et de promouvoir ses capacités de contrats intelligents.

De plus, Ethereum est la blockchain la plus largement utilisée dans les jetons non fongibles (NFT). Il permet aux programmeurs de récupérer les informations d’artefacts numériques utilisées dans la création et la vente de NFT. Les NFT gagnent en popularité en tant que moyen de vendre des actifs numériques.

Par exemple, le 11 mars, le New York Times a rapporté que, lors d’une vente aux enchères de Christie’s, un fichier JPG s’est vendu 69,3 millions de dollars. C’était un nouveau sommet pour une œuvre d’art qui n’existe que numériquement.

Ethereum n’a pas non plus de plafond d’approvisionnement comme Bitcoin, qui est limité à seulement 21 millions de Bitcoin. Le Wall Street Journal dit que l’offre d’Ethereum est déterminée par les membres de la communauté d’Ethereum.

De plus, Ethereum est maintenant lentement mis à niveau vers Ethereum 2.0. Cela utilise un système de preuve de participation pour valider les transactions de la blockchain. Il ne nécessitera pas de minage, tel qu’utilisé dans le système de preuve de travail Bitcoin.

Que faire avec Ethereum

Il y a plus de deux mois, j’ai prédit que l’ETH continuerait à surperformer Bitcoin. J’ai postulé que si Ethereum augmente trois fois plus vite que Bitcoin, il faudrait huit ans ou moins à Ethereum pour rattraper le même prix que Bitcoin.

Mais cela supposait que Bitcoin n’augmente que de 30% par an en moyenne et Ethereum augmente de 120% par an. Et le point de départ à ce moment-là était de 34 624 $. Cependant, je pense qu’Ethereum augmentera d’au moins 200% par an et Bitcoin augmentera de 50%, à partir de 54891 $ (BTC) et 2636 $ (ETH).

Le tableau de droite montre le résultat de cette trajectoire. Entre la cinquième et la sixième année, Ethereum rattrapera Bitcoin. Le prix des deux sera compris entre 265,00 $ et 295000 $ cette année-là.

En d’autres termes, je pense maintenant que l’accélération de la hausse des prix d’Ethereum raccourcira la période au cours de laquelle une parité entre l’ETH et le BTC se produira.

L’implication ici est assez claire. Achetez Ethereum au lieu de Bitcoin, si vous pensez que cette surperformance se poursuivra. Bien sûr, il n’y a aucune garantie que ce sera le cas.

Par exemple, il se peut que la hausse des prix de l’ETH ralentisse ou ralentisse à mesure que son prix devient plus cher. En d’autres termes, comme les gens ne peuvent plus facilement se permettre un ETH, comme ils ne peuvent plus facilement le faire maintenant avec Bitcoin, ses gains de prix pourraient ralentir.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin et Ethereum.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.