Ethereum réduit ses gains, Bitcoin est tombé en dessous de 40 000 $ alors que la Fed se prépare à dévoiler ses plans de suppression progressive

Les deux crypto-monnaies semblent sans direction après avoir été corrigées de manière synchronisée en dessous de leurs sommets mensuels.

Ether (ETH) et Bitcoin (BTC) ont été retirés le 28 juillet alors que les investisseurs attendaient de nouvelles directives de la Réserve fédérale.

Le prix de l’ETH a chuté de 0,57% à 2 857 $, tandis que les prix BTC / USD ont augmenté de 0,68%, changeant de mains à 39 739 $ vers 10h30 HNE. Néanmoins, les deux paires ont atteint leurs niveaux actuels après une correction à la baisse par rapport à leurs sommets intrajournaliers respectifs de 2 391 $ et 40 925 $, respectivement.

Tendances Ethereum et Bitcoin dans l’histoire récente. Source : TradingView.com

Les traders ont accru leur exposition au marché des crypto-monnaies après qu’Elon Musk de Tesla, Cathie Wood d’Ark Invest et Jack Dorsey de Twitter se soient prononcés en faveur de Bitcoin lors de la conférence B-Word la semaine dernière. D’autres vents favorables se sont ensuivis au milieu des spéculations sur les projets d’Amazon d’accepter le BTC comme moyen de paiement, une rumeur que le géant de la vente au détail a par la suite démentie.

Ether, dont la corrélation de 30 jours avec Bitcoin est positive à 89%, a suivi Bitcoin. Leurs tendances de prix chronométrées se sont poursuivies lors de la séance de bourse de New York mercredi, juste au moment où les marchés attendaient que la Réserve fédérale révèle ses plans de réduction des effectifs.

Parler de parler de l’installation

Les responsables de la banque centrale américaine clôtureront mercredi leur réunion politique de deux jours, avec un communiqué prévu à 14h00 HNE. Les investisseurs se concentreront sur les signaux du président Jerome Powell sur la façon et le moment où la Fed commencerait à annuler son programme d’achat d’actifs, et sur tout changement potentiel dans sa vision de l’inflation.

Dans le détail, l’indice des prix à la consommation américain s’est envolé à 5,4% sur un an. En conséquence, jusqu’à 54% des Américains pensent que l’économie américaine est en mauvaise posture, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Public Affairs Research Center.

Mais la Fed a gâché les prix à la consommation plus élevés en les qualifiant de «transitoires» par nature. En conséquence, Powell a déclaré dans son témoignage au Congrès plus tôt ce mois-ci que la banque centrale poursuivrait son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois, faisant craindre que cela ne provoque de nouvelles poussées d’inflation, en particulier dans le secteur du logement aux États-Unis. .

Brian O’Reilly, responsable de la stratégie de marché chez Mediolanum International Funds, a noté qu’il n’y avait aucun signe de ralentissement de l’inflation au cours des prochaines sessions, de sorte que la Fed pourrait commencer à envisager une hausse des prix à la consommation, si elle ne met pas une pause sur vos obligations. programme d’achat. Il ajouta:

“Il n’y aura pas de changement, mais ils sont au stade où ils commencent à parler d’élimination progressive.”

Et Bitcoin, Ethereum ensuite ?

La plus grande vulnérabilité des marchés Ethereum et Bitcoin est que leurs valorisations peuvent ne pas tenir sans augmenter la liquidité de la Fed.

La base solide, quant à elle, est qu’il y a un capital substantiel en marge pour entrer sur le marché, avec un rapport de DataTrek Research notant que les investisseurs particuliers de Robinhood à eux seuls disposent de 400 milliards de dollars pour entrer sur les marchés lors du prochain grand creux. Le Retail Money Fund de FRED note également que les investisseurs particuliers disposent de plus de 1 000 milliards de dollars contre 643 milliards de dollars en 2015.

Les lectures de Retail Fund Money montrent que les investisseurs ont plus de 1 000 milliards de dollars. Source : FRED

“Nous vivons une période sans précédent de relance budgétaire et monétaire”, a noté Anthony Pompliano, éminent défenseur de la cryptographie et partenaire chez Pomp Investments, dans l’une de ses récentes notes aux clients. Il a ajouté que les investisseurs feraient bien mieux de placer de l’argent dans des instruments financiers que de détenir des liquidités ou des actifs à rendement négatif. Il a dit:

“Si notre gouvernement et nos organisations économiques continuent d’interdire les marchés baissiers et d’interdire les corrections de marché par leurs actions d’intervention, alors le marché ne peut qu’aller de plus en plus haut avec le temps.”

Étant donné que 20% du public américain connaît suffisamment le BTC pour le maintenir, et avec les taux de croissance actuels, chier sur #Bitcoin sera un suicide politique pour les années à venir. – Willy Woo (@woonomic) 28 juillet 2021

Tim Frost, PDG de la plate-forme de gestion de patrimoine DeFi Yield App, a pesé les inquiétudes concernant les perspectives haussières renouvelées des analystes pour Ether et Bitcoin.

Il a déclaré à Cointelegraph que les marchés pourraient reprendre leur tendance baissière après “un bref rallye”, au cours duquel Bitcoin tombe à seulement 20 000 $, faisant baisser Ethereum, ajoutant que :

« Une résurgence des altcoins est loin. L’indice crypto de cupidité et de peur reste également fortement biaisé vers la peur ; en fait, pendant la plus longue période, il a été biaisé dans cette direction. Ce n’est pas le début d’une nouvelle corrida, mais plutôt l’ours est surpris en train de faire une sieste. »

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.