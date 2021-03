Ethereum regagne de la force, pourquoi l’ETH est sur le point de casser 2000 $ ⋆ Crypto New Media

Consultez l’article original *

Ethereum se négocie bien au-dessus du support de 1850 $ contre le dollar américain. Le prix de l’ETH est susceptible d’entamer une forte augmentation au-dessus de 1900 dollars et il pourrait même effacer la résistance de 2000 dollars.

Ethereum s’est échangé aussi haut que 1 943 $ avant de se corriger en dessous de 1 900 $.

Le prix se négocie maintenant bien au-dessus de 1850 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures.

Un drapeau haussier clé se forme avec une résistance proche de 1890 $ sur le graphique horaire ETH / USD (flux de données via Kraken).

La paire est susceptible d’entamer un fort rallye s’il y a une clôture au-dessus de la résistance de 1 900 $.

Le prix d’Ethereum pourrait accélérer plus haut

Ethereum s’est échangé au-dessus de la résistance de 1900 dollars lorsque le bitcoin a grimpé au-dessus de 60000 dollars. ETH s’est échangé jusqu’à 1 943 $ avant d’affronter les vendeurs.

En conséquence, il y a eu une correction à la baisse sous les niveaux de 1 920 $ et 1 900 $. Le prix de l’éther a même baissé en dessous du niveau de support de 1 880 $. Il y a eu une cassure sous le niveau de retracement Fib de 23,6% du mouvement à la hausse du swing bas de 1 722 $ au plus haut de 1 943 $.

Ether se négocie désormais bien au-dessus de 1 850 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il maintient également le niveau de retracement Fib de 50% du mouvement à la hausse du swing bas de 1 722 $ à un plus haut de 1 943 $.

Il y a également un drapeau haussier clé qui se forme avec une résistance proche de 1 890 $ sur le graphique horaire ETH / USD. S’il y a une cassure à la hausse au-dessus de la résistance du drapeau, il y a des chances d’une forte augmentation au-dessus de 1900 $. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 1950 $, au-dessus duquel le prix pourrait même effacer la zone de résistance de 2000 $ dans les sessions à venir.

Pause à la baisse dans l’ETH?

Si Ethereum ne parvient pas à continuer plus haut au-dessus des niveaux de résistance de 1 890 $ et 1 900 $, il pourrait se corriger encore plus bas. Le premier support clé est proche du niveau de 1 850 $.

Le support principal se forme maintenant près du niveau de 1 830 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. S’il y a une cassure à la baisse sous le support de 1 830 $, le prix de l’éther pourrait baisser vers le niveau de 1 800 $. Toute perte supplémentaire pourrait éventuellement nécessiter un test de la zone de support clé de 1 750 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD horaire – Le MACD pour ETH / USD prend lentement de l’ampleur dans la zone haussière.

RSI horaire – Le RSI pour ETH / USD est maintenant au-dessus du niveau 50.

Niveau de soutien majeur – 1830 $

Niveau de résistance majeur – 1900 $