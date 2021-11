Ethereum remplacera Bitcoin, déclare Ken Griffin, PDG de Citadel

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG de Citadel parie sur l’avenir d’Ethereum et des crypto-monnaies qui en dépendent.

Le fondateur et PDG du fonds spéculatif multinational Citadel LLC, Ken Griffin, est sceptique à propos de Bitcoin et de ses cas d’utilisation et l’a encore prouvé dans une interview vidéo avec Andrew Ross Sorkin de DealBook / The New York Times. Il pense qu’un autre projet de crypto-monnaie comme Ethereum deviendra le plus dominant dans l’univers des actifs numériques.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui font confiance à la puissance de la technologie derrière la deuxième plus grande crypto en capitalisation, Ethereum.

Selon Griffin, Bitcoin présente de sérieux inconvénients qui peuvent amener d’autres crypto-monnaies à prendre leur première place dans l’espace.

Vos déclarations sont importantes compte tenu de la pertinence de votre entreprise : Citadel est un fonds d’actifs basé à Chicago et fondé en 1990 par Kenneth C. Griffin. Cette société investit du capital à travers de multiples stratégies et Il est considéré comme le onzième plus grand gestionnaire de fonds au monde.

Critique du Bitcoin

Même avec les réalisations de Bitcoin, qui continue d’être la principale crypto-monnaie, avec une domination du marché de 43% et une augmentation des prix de 118% depuis janvier, selon les données des marchés Crypto, il y en a beaucoup, comme le cas de Griffin qui le ils critiquent et croient qu’il est injustement en première position.

Dans l’interview, Griffin a estimé que Bitcoin est trop nocif pour l’environnement, a une faible vitesse de transaction et est vulnérable aux activités de fraude.

Il dit que, compte tenu de ces inconvénients, Ethereum ou une autre crypto-monnaie basée sur sa Blockchain, qui aurait une empreinte énergétique plus faible et des coûts de transaction inférieurs, volera la domination de BTC. Eh bien, actuellement, Ethereum domine le marché à 19,6%, soit un peu moins de la moitié de Bitcoin.

À cet égard, Beincrypto souligne qu’Ethereum, dans son état actuel, ne serait pas un candidat probable en tant que tel en raison de ses frais de réseau élevés, de son empreinte énergétique élevée et de la lenteur des transactions. Cependant, tout cela est susceptible de changer au cours des prochaines années à mesure que l’ETH 2.0 se déploie avec des chaînes de preuve de participation et de morceaux.

Dollar numérique

Griffin a également évoqué la montée de l’inflation et la crise financière qui a commencé à secouer la plupart des économies. Je doutais que les crypto-monnaies puissent résoudre ces problèmes monétaires, laissant entendre qu’un dollar numérique pourrait être plus bénéfique dans cette entreprise.

Dans le même temps, il soutient la blockchain en la qualifiant de « technologie vraiment cool et de moyen puissant de maintenir un grand livre décentralisé dans le monde ».

Cryptopotato rappelle que plus tôt, dans une interview en octobre, Griffin avait déjà attaqué Bitcoin et les altcoins, affirmant qu’ils pourraient endommager le dollar américain. Il a ajouté que c’est un « appel djihadiste » pour certains de faire confiance aux actifs numériques plutôt qu’à la monnaie nationale des États-Unis.

Même si Griffin n’est pas le plus grand partisan des mérites des crypto-monnaies, son organisation offrirait toujours à ses clients une telle exposition s’il y avait une « clarté réglementaire » dans l’espace :

«Nous ne négocions pas de crypto-monnaies en raison de l’incertitude réglementaire. Il deviendra un marché beaucoup plus concurrentiel lorsque la réglementation sera claire et ce serait bien … Je le changerais car cela répondrait aux besoins de nos partenaires de courtage qui souhaitent avoir une société de tarification de classe mondiale. «

Vous pouvez regarder la vidéo de l’interview ici :

