Ethereum renforce les taureaux? Ce qui a ramené les investisseurs de détail ⋆ Crypto nouveaux médias

Ethereum est de retour en tête du rallye du marché de la cryptographie, car la plupart des pièces du top 10 du marché se déplacent latéralement dans des délais plus courts. Le prix de l’ETH se négocie à 3 247 $ avec un profit de 3,1% et 28,8% dans le graphique quotidien et hebdomadaire.

ETH tend à la hausse dans le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview

La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière a eu une tendance à la hausse à la suite d’une mise à niveau majeure, EIP-1559 implémentée avec Hard Fork “London”. La société d’investissement QCP Capital enregistre une augmentation de 85% du prix de l’ETH par rapport à son creux de 1 718 $ en juillet.

Le rallye a été principalement axé sur les spots, car la mise à niveau a reçu beaucoup d’attention de la part des médias grand public. Ethereum a été promu comme « l’argent ultra-sonique », en raison de la nature déflationniste de l’EIP-1559, par plusieurs acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace. Ainsi, le marché de la crypto connaît un regain d’intérêt.

Cela a ramené les investisseurs de détail et les spéculateurs, a noté QCP Capital, et plus de pression d’achat. En outre, les spéculateurs s’intéressent aux jetons non fongibles (NFT) aux côtés de leurs échanges sur marge Ethereum, Bitcoin et autres crypto-monnaies.

La société affirme que le volume des transactions des NFT a augmenté, dépassant celui des protocoles DeFi et d’autres actifs basés sur Ethereum. Au total, les transactions liées au NFT ont représenté 21 291 ETH brûlés après l’introduction d’EIP-1559.

La quantité d’ETH brûlée due à OpenSea, un marché NFT, se situe au-dessus d’Uniswap v2, l’un des dApps et des échanges décentralisés (DEX) les plus populaires de l’écosystème. Comme on le voit ci-dessous, OpenSea a même brûlé plus d’ETH que Tether, Uniswap v3, MetaMask et autres.

Source : QCP Capital via Twitter

L’augmentation du taux de combustion de l’ETH, a ajouté QCP Capital, a entraîné une plus grande appréciation, plus d’intérêt de la part des investisseurs de détail et, finalement, plus de spéculation. Ainsi, créant ce qu’ils appellent un cycle d’auto-renforcement haussier.

Ethereum a fait monter le marché, peut-il le faire tomber?

Cependant, la société reste prudente en raison d’éventuels risques baissiers à court terme. Dans un précédent rapport, QCP Capital a déclaré ce qui suit :

(…) nous nous attendons à un environnement commercial modéré d’ici à août (vol court), suivi d’un rallye peut-être à l’arrière de la mise en œuvre du réseau principal EIP-1559 (spot long, appels longs), puis de la liquidation plus importante de la vague 5 du quatrième trimestre sur le taper de la Fed (vente au comptant, achat de retournements de risque à la baisse).

La Réserve fédérale américaine et sa politique monétaire continuent de jouer un rôle important sur les marchés. QCP Capital a mis en garde contre un mouvement potentiel à la baisse si les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) suggèrent moins de risque d’inflation. Ainsi, augmentant la possibilité de se retirer de la FED.

Le récent krach des matières premières et des métaux précieux ajoute une autre variable. Bitcoin et le marché de la cryptographie ont montré une forte corrélation avec l’or, une corrélation positive de 62% dans le passé selon les estimations de la firme. Le métal précieux a récemment perdu un support critique et pourrait connaître une baisse.

Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont récemment évolué en sens inverse des performances de Gold. Cependant, de nombreux experts estiment que les deux marchés pourraient revenir à une corrélation positive à l’avenir. QCP Capital a ajouté :