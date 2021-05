Ethereum, rival de Bitcoin, dépasse 4000 dollars en seulement 7 jours après avoir dépassé 3000 dollars; la capitalisation boursière avoisine les 500 milliards de dollars

La capitalisation boursière d’Ethereum a augmenté de plus de 5 fois par rapport à 85 milliards de dollars au début de 2021.

Il n’y a pas d’arrêt Ethereum car son prix continue de grimper au milieu de l’engouement pour la crypto. La deuxième crypto-monnaie la plus précieuse, avec une capitalisation boursière de 477 milliards de dollars après Bitcoin, a dépassé la barre des 4000 dollars lundi pour atteindre 4128 dollars au moment du dépôt de ce rapport, selon les données de CoinMarketCap. Surtout, alors que la plus grande crypto alternative de Bitcoin Ethereum a mis près de trois mois pour passer de 1000 dollars le 4 janvier 2021 à la barre des 2000 dollars le 2 avril 2021, et seulement 31 jours pour atteindre le niveau de 3000 dollars le 3 mai, il en a ajouté un autre. 1 000 $ au cours de la période de sept jours suivante. Sa capitalisation boursière a également augmenté de plus de 5 fois, passant de 85 milliards de dollars au 1er janvier 2021.

«Ethereum subit l’équivalent de trois événements de réduction de moitié au cours des 12 prochains mois, ce qui réduira ses émissions de près de 90%. Ainsi, l’offre d’Ethereum sur le marché sera réduite tandis que la pièce subira une pression déflationniste avec la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559. La pression d’achat plus précisément baissera de 90% et par conséquent les 12 prochains mois seront censé être génial pour Ethereum. De plus, il a beaucoup de cas d’utilisation par rapport à Bitcoin qui sont enfin découverts maintenant », a déclaré Atul Chatur, cofondateur d’Antilles Cryptocurrency Exchange (ACE-X) à Financial Express Online.

EIP-1559 fait référence aux changements apportés à la plate-forme, y compris les spécifications de protocole de base, les API client et les normes de contrat proposées par tout membre de la communauté, puis discutées en interne, selon cryptodaily. «L’un des aspects les plus controversés du PIE est qu’il brûle la plupart des frais de transaction payés aux mineurs et corrige la volatilité des frais de« gaz ».

«L’utilité d’Etherium en tant que couche de règlement financier mondial a considérablement augmenté. Il y a maintenant plus de 77 milliards de dollars déployés dans des projets basés sur Etherium et ce nombre augmente rapidement. Cette hausse a commencé en juin 2020 ou ce qu’on appelle maintenant l’été de DeFi et continue de croître. En plus de ces NFT et d’autres innovations de produits en plus d’Etherium, on commence maintenant à voir une adoption à grande échelle », a déclaré Edul Patel, PDG et cofondateur de la plate-forme de trading crypto automatisée Mudrex à Financial Express Online. Le volume de négociation sur 24 heures pour Ethereum valait 52,6 milliards de dollars tandis que l’offre en circulation pour le pays était de 115 815 871 lors du dépôt de ce rapport, selon CoinMarketCap. La capitalisation boursière d’Ethereum a été classée plus élevée que celle d’entreprises telles que Mastercard (370 milliards de dollars), Bank of America (366 milliards de dollars), PayPal (288 milliards de dollars), etc., selon CompaniesMarketCap.

