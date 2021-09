Ethereum Rival Solana saute à la septième place, devriez-vous acheter? Invezz

in

Solana SOL / USD est une plate-forme développée pour servir de base au développement d’applications décentralisées (dApp) en offrant un haut niveau d’évolutivité.

L’écosystème croissant de Solana comme catalyseur de croissance

Au 7 septembre, Solana avait développé 332 dApps sur sa blockchain. L’enquête FTX et Alameda a sélectionné Solana pour sa vitesse, et l’USDC a choisi Solana pour sa solution globale rapide.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Vous avez également Metaplex qui a sélectionné Solana pour élever ses créateurs, et Audius, avec plus de 5 millions d’utilisateurs mensuels, qui l’a sélectionné pour son évolutivité.

Cela étant, le 3 août, le jeton SOL était évalué à 32,91, tandis que le 7 septembre, il atteignait son plus haut niveau historique de 193,87 $, ce qui montrait une croissance remarquable.

La principale raison de cette croissance de son écosystème est que la valeur peut être due à la vitesse élevée et au faible coût des transactions de Solana, en particulier en ce qui concerne DeFi et les objets de collection numériques, où Ethereum domine. En fait, depuis son lancement initial en avril 2020, en seulement 18 mois, Solana a connu une croissance de 18 000 %.

En tant que tel, la question que tout le monde se pose est, dois-je acheter Solana (SOL) ?

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 7 septembre, Solana (SOL) valait 179,71 $.

Pour effectuer une analyse de prix solide et voir comment il est passé au numéro 7, nous passerons en revue ses performances récentes ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Solana a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps le 7 septembre, où elle a bondi à 193,87 $. La partie intéressante ici est que la valeur du jeton n’a changé que de 8% par rapport à sa valeur la plus élevée de tous les temps le même jour.

Le prix le plus bas du jeton SOL était le 3 août, où la valeur est tombée à 32,91 $.

Au cours du mois, il a connu une croissance énorme, atteignant 122,39 $ au 31 août. On constate ici une augmentation de la valeur de 271%, ce qui est exceptionnel.

Et du 31 août à sa valeur la plus élevée de tous les temps, le jeton a augmenté de 58% supplémentaires. En outre, il a connu une augmentation de 24% du volume des transactions de 277% et une augmentation de sa capitalisation boursière de 30%.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton SOL augmente à 228,23 $ d’ici la fin septembre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent