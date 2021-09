Ethereum Scaling Solution Arbitrum ouvre ses portes au public, Offchain Labs lève des fonds à une valorisation de .2B

Ethereum (ETH)

Ethereum Scaling Solution Arbitrum désormais disponible pour un usage public, Developer Offchain Labs lève plus de fonds à une valorisation de 1,2 milliard de dollars

AnTy1 septembre 2021

Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research et Mark Cuban ont participé au tour de table de 120 millions de dollars de série B.

La solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 Arbitrum a finalement été lancée sur le réseau principal.

Cette semaine, l’équipe a annoncé que des transactions plus rapides à des coûts inférieurs à ceux d’Ethereum sont désormais disponibles pour un usage public. Arbitrum traite les transactions sur une chaîne latérale à l’aide de la technologie des cumuls optimistes, puis les règle régulièrement par lots dans la blockchain principale.

Depuis l’ouverture d’Arbitrum aux développeurs en mai, l’équipe a noté qu’elle avait envoyé l’accès au réseau principal de plus de 400 équipes, des dizaines d’entre elles déployant déjà leurs contrats sur Arbitrum. Il a en outre réitéré qu’Arbitrum est toujours en version bêta, ce qui signifie qu’ils “suivront de près le lancement et maintiendront la capacité d’effectuer des mises à niveau rapides et même de suspendre le système si cela devenait nécessaire”.

La décentralisation totale, cependant, est le plan ultime pour Arbitrum.

Mise à l’échelle progressive d’Ethereum

Au lancement, Arbiturm aura une limite de vitesse de 80 000 arbgas par seconde, correspondant à peu près à la capacité actuelle d’Ethereum L1, qui sera augmentée au fil du temps une fois le système stabilisé. Et bien qu’il soit moins cher qu’Ethereum L1, si la capacité du réseau est atteinte, L2 peut alors se congestionner et les frais peuvent également augmenter ici.

En outre, il prend actuellement en charge 33 actifs, dont USDC, WETH et WBTC, avec des jetons supplémentaires à ajouter au réseau de manière continue.

L’utilisation de Optimistic Rollups signifie qu’il faut environ une semaine pour que les retraits soient confirmés sur Arbitrum. Bien qu’il s’agisse d’un inconvénient UX, selon l’équipe, cela leur laissera le temps de faire une pause et de répondre aux événements de sécurité potentiels s’ils se produisent.

Arbitrum a également annoncé un programme public de primes aux bogues géré par Immunefi en tant que couche supplémentaire de diligence en matière de sécurité.

Interagir avec les Dapps

Le lancement du réseau principal signifie que le public peut désormais interagir avec des applications décentralisées sur Arbitrum, à commencer par Uniswap, Balancer et d’autres protocoles.

DEX Uniswap a félicité l’équipe Offchain Labs pour le lancement du réseau principal d’Arbitrum qui rend le déploiement d’Uniswap v3 Arbitrum ouvert au public tout en rappelant aux utilisateurs d’être prudents car il s’agit d’un nouveau logiciel nécessitant des tests de combat rigoureux.

Les utilisateurs d’Uniswap peuvent désormais migrer des actifs sur le réseau Arbitrum via Arbitrum Bridge, qui est déjà compatible avec les portefeuilles populaires comme MetaMask. L’équipe Uniswap a déclaré :

« Alors que l’adoption de DeFi continue de s’intensifier, l’évolutivité d’Ethereum est devenue plus nécessaire que jamais. Heureusement, les solutions de couche 2 comme Arbitrum ont le potentiel de fournir une bande passante supplémentaire sans sacrifier les idéaux de décentralisation et de sécurité que nous apprécions tant.

La levée de capitaux

Offchain Labs, le développeur d’Arbitrum, qui a fêté ses trois ans la semaine dernière, a finalement rempli sa mission de fournir un soulagement du gaz aux utilisateurs d’Ethereum avec ce lancement.

Mardi, la société a également annoncé qu’elle avait levé 120 millions de dollars dans un tour de table de série B après avoir levé 20 millions de dollars de série A en avril dirigé par Lightspeed Venture Partners, valorisant la société à 1,2 milliard de dollars.

Les nouveaux investisseurs incluent Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research et Mark Cuban. Le concurrent d’Arbitrum, Optimism, est soutenu par la société de capital-risque a16z.

“Il y a tellement plus de demande que d’offre sur Ethereum”, a déclaré le co-fondateur et PDG Steven Goldfeder dans une interview.

“Les rollups vous offrent la sécurité dérivée d’Ethereum mais une bien meilleure expérience en termes de coûts.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.