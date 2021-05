Ethereum (ETH)

Ethereum Scaling Solution Arbitrum ouvre son réseau principal avec séquenceur pour les développeurs

Ce mois-ci, les frais sur le réseau Ethereum ont de nouveau grimpé en flèche pour atteindre un nouveau record absolu.

Compte tenu de la congestion du deuxième plus grand réseau, la solution de scaling Arbitrum développée par Offchain Labs ouvre son réseau principal aux développeurs avant la fin du mois, le 28 mai.

Pour réduire les frais de gaz et faire évoluer Ethereum, Arbitrum a franchi une étape importante et, en prévision de cela, lancera un nouveau réseau de test Sequencer le 14 mai.

L’équipe a annoncé cette semaine que sur le plan technique, ils se lancent maintenant avec Sequencer.

Auparavant, la séquence n’était pas incluse, ce qui signifiait que les transactions n’obtenaient pas de «réponse instantanée» et connaissaient la même latence qu’Ethereum. L’objectif était de lancer le réseau principal initial sans séquenceur et de l’ajouter plus tard via une mise à niveau.

Mais maintenant, sur la base des commentaires des bêta-testeurs, ils ajoutent la prise en charge de Sequencer avant le lancement, augmentant l’expérience utilisateur et réduisant les temps de réponse, ont-ils déclaré.

Arbitrum sera d’abord ouvert aux développeurs afin que l’infrastructure ait été mise en place et testée. Il sera ouvert aux utilisateurs finaux sous peu une fois qu’un quorum de projets sera opérationnel.

Au cours des prochaines semaines, Offchai Labs annoncera les projets qui les ont rejoints.

Déjà, les échanges de crypto-monnaie OKEx a annoncé sa collaboration avec Arbitrum et, en mars, Chainlink a été mis en ligne sur Arbitrum rollup testnet.

L’agrégateur DEX Slingshot, qui se lance sur Polygon, une chaîne latérale avec 4,3 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, prévoit également de prendre en charge les solutions de couche 2 Arbitrum et Optimism à l’avenir.

Cette semaine encore, l’agrégateur DEX basé sur Ethereum, ParaSwap, qui a levé 3 millions de dollars lors d’un cycle d’extension de démarrage, a déclaré qu’il utiliserait le capital fraîchement levé pour prendre en charge d’autres réseaux de blockchain et de couche 2 comme Avalanche, Arbitrum et Fantom blockchain, ZkSync et Optimism comme une «solution formidable et rapide» pour les frais de gaz élevés d’Ethereum.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.