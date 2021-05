Ethereum se bat pour être technologiquement supérieur au Bitcoin

Pour la plupart des investisseurs, le monde de la cryptographie est synonyme de Bitcoin (CCC:BTC-USD). Cependant, de nombreuses crypto-monnaies, perçues comme jouant le deuxième violon après Bitcoin, ont surperformé l’actif. Par example, Ethereum (CCC:ETH-USD), le deuxième actif numérique au monde, a augmenté de plus de 1400% au cours des 12 derniers mois. D’un autre côté, Bitcoin a augmenté de plus de 500% au cours de la même période. Ethereum, avec sa plate-forme de preuve de participation mise à jour, a un potentiel illimité pour valoir plusieurs fois plus à long terme.

L’écart de valorisation combiné entre Bitcoin et Ethereum est de plus de 600 milliards de dollars. Combler le fossé pour Ethereum et d’autres crypto-monnaies n’est rien de moins qu’une tâche herculéenne. Cependant, là où Ethereum peut prendre le dessus, c’est son utilité, en travaillant sur la robustesse de sa plateforme. La mise à jour de son réseau réduira l’offre tandis que l’adoption générale passe à la vitesse supérieure. Si ces tendances se poursuivent, la valeur marchande d’Ether pourrait rivaliser avec le monstre qu’est Bitcoin. Cela étant dit, plongeons un peu plus dans les développements récents et les perspectives de la crypto.

Adoption grand public

Les investisseurs institutionnels ont commencé à adopter Bitcoin comme jamais auparavant, et d’autres crypto-monnaies emboîtent le pas. Ether a enregistré des entrées de capitaux de plus de 4,2 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Niveaux de gris a été au sommet du tas et a investi plus de 43 milliards de dollars dans la cryptographie.

En février de cette année, plus d’investisseurs institutionnels ont versé leur argent dans Ethereum que jamais auparavant. Cela a beaucoup à voir avec l’augmentation de 360% de la valeur de l’Ethereum depuis le début de l’année. L’augmentation des investissements des investisseurs institutionnels continuera de faire grimper le prix du prix d’Ethereum dans un avenir prévisible.

De plus, la nouvelle mise à jour de la plate-forme s’avérera être l’un des catalyseurs parfaits pour son prix. En effet, les changements enlèveront certains des jetons Ether à chaque fois qu’ils alimentent des transactions. À mesure que l’offre diminue et que la demande augmente, il faut s’attendre à des prix de l’éther plus élevés.

Mise à jour Ethereum 2.0

La mise à jour Ethereum 2.0 a commencé à être déployée le 1er décembre 2020 et devrait se poursuivre cette année, introduisant des changements majeurs dans la plate-forme Ethereum. La plate-forme passera d’un système de preuve de travail à un système de preuve de participation. Le jalonnement est essentiellement un processus qui consiste à déposer des jetons et à valider l’activité via un logiciel.

En règle générale, les crypto-monnaies entrent sur le marché lorsque les mineurs résolvent un algorithme de preuve de travail. Cependant, avec la nouvelle mise à jour, un nouvel Ethereum entrera sur le marché grâce à des volontaires prêts à miser leurs jetons. À bien des égards, la solution est plus durable et plus sûre. Par exemple, pour mener une attaque à 51% sur le réseau, il faut avoir 51% ou plus de jetons au lieu de simplement avoir la majorité de la puissance de traitement.

De plus, la solution de mise à l’échelle d’Ethereum implique l’utilisation de chaînes de fragments qui divisent le réseau en 64 chaînes. Cela augmente la capacité de traitement d’environ 64 fois. Cependant, ses détracteurs auraient raison de dire qu’il est potentiellement énergivore.

Ethereum a fait un travail incroyable en créant sa plate-forme permettant aux développeurs de créer des applications. Il s’est taillé une place dans les contrats intelligents utilisés pour une variété de fonctions. Il est également utilisé dans le stockage de données. Alors qu’Ethereum continue d’améliorer l’utilité de sa plate-forme, il acquiert un avantage sur les autres actifs numériques.

Conclusion sur Ethereum

Ethereum a récemment dépassé la croissance de Bitcoin et ne semble pas s’arrêter de si tôt. Il continue d’améliorer la sécurité de sa plate-forme, sa durabilité et son utilité globale pour sa base d’utilisateurs. De plus, avec la nouvelle mise à jour, la restriction de l’offre poussera son prix à la hausse dans les mois à venir. Dans le même temps, l’adoption institutionnelle prend de l’ampleur et aura un double impact sur son prix. Par conséquent, il est évident d’investir dans Ethereum pour le moment.

