Ethereum se compare très bien à Bitcoin pour aller de l’avant

Bien que Ethereum (CCC :ETH-USD) a chuté de 35 % par rapport à ses récents sommets, il y a lieu d’être optimiste.

Source : obturateur

L’optimisme vient du fait que son principal rival fléchit beaucoup plus. Bitcoin (CCC :BTC-USD) a perdu environ 43 % par rapport à son sommet de cette année lors de cette récente correction des prix. Non seulement il y a place à l’optimisme quant aux perspectives d’Ethereum sur ce front, mais également en termes de mécanisme.

Bitcoin a fait face à des questions croissantes concernant son respect de l’environnement en ce qui concerne l’exploitation minière. Le récent passage d’Ethereum à un mécanisme de preuve de participation ne devrait servir qu’à l’éloigner de Bitcoin et de son mécanisme de preuve de travail.

Cela ne veut pas dire que l’ETH a devancé Bitcoin, ou que l’adoption d’un mécanisme de preuve de participation sera le facteur déterminant. Bitcoin dépasse encore de loin Ethereum de toutes les mesures importantes de la capitalisation boursière. En fait, Bitcoin porte plus du double de la capitalisation boursière d’Ethereum, à 677 milliards de dollars actuellement.

Mais il y a beaucoup de raisons de croire qu’Ethereum rebondira plus rapidement et pourrait un jour dépasser Bitcoin en évaluation.

Ethereum grandit plus vite

Une chose est claire, Ethereum a augmenté beaucoup plus rapidement que Bitcoin en 2021. Alors que Bitcoin est en hausse de 24%, Ethereum a augmenté de plus de 250%. L’appréciation des prix est probablement la considération la plus importante pour les investisseurs. Après tout, les investisseurs recherchent des rendements plus que toute autre chose.

Cependant, il existe de nombreuses autres mesures que les investisseurs peuvent examiner pour comprendre quand Ethereum pourrait supplanter Bitcoin en tant que crypto-monnaie la plus précieuse. L’un des plus importants est la part de marché qui indique qu’Ethereum comble l’écart sur Bitcoin.

Le 5 juin, Bitcoin représentait 41,5% des parts de marché de la cryptographie tandis qu’Ethereum représentait 18,8%. Cela ne semble pas génial, mais il est clair qu’Ethereum gagne alors que Bitcoin ne l’est pas.

En effet, le 11 janvier, Bitcoin représentait 76,4% des parts de marché, environ 35% de plus qu’il ne le fait actuellement. D’autre part, Ethereum a gagné des parts de marché au cours de la même période. Le 11 janvier, il représentait 14,4% de part de marché. Depuis, il est passé à 18,8 % de part de marché.

Valeur de la transaction et frais

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la valeur de la transaction et les frais de transaction sont importants dans le monde de la cryptographie. La valeur de la transaction se rapporte vraiment à la quantité de services publics que les utilisateurs d’un réseau peuvent en tirer économiquement. Les frais de transaction sont assez simples. Les utilisateurs veulent simplement payer moins pour utiliser leur argent.

Sur les deux fronts, Ethereum prend le gâteau par rapport à Bitcoin. La valeur quotidienne des transactions via ETH-USD était de 10,85 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures lorsque j’ai écrit cet article. Pour Bitcoin, ce chiffre était nettement inférieur à 6,98 milliards de dollars au cours de la même période. Cela a du sens compte tenu de l’utilité d’Ethereum.

Les frais de transaction moyens pour Ethereum étaient de 5,38 $. C’était plus d’un dollar de plus pour Bitcoin, à 6,56 $. Au fur et à mesure que de plus en plus d’investisseurs en cryptographie s’intéressent à l’efficacité, des chiffres comme ceux-ci vont devenir de plus en plus importants. Le point le plus important est qu’Ethereum coûte moins cher, mais rapporte plus en valeur de transaction totale.

J’affirmerais qu’après la fin de cette correction actuelle, Ethereum rebondira beaucoup plus rapidement que Bitcoin. Lorsque les investisseurs prennent en compte l’idée qu’Ethereum a sans doute fait le meilleur choix en passant à la preuve de participation, il semble se rapprocher de plus en plus de Bitcoin.

L’idée qu’Ethereum usurpera le trône de Bitcoin dans la crypto commence à se sentir beaucoup plus réelle à mesure que les marchés comprennent l’ensemble du paysage. La dernière diapositive a fait baisser les prix de la crypto dans son ensemble. Mais il y a beaucoup de raisons de croire qu’Ethereum peut gagner beaucoup de terrain sur Bitcoin après cela.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.