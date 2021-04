Ethereum se retrouve dans une bataille contre la résistance à 2010 $

Ethereum, le plus grand altcoin du monde en termes de capitalisation boursière et la deuxième plus grande pièce de monnaie de l’industrie de la cryptographie, a récemment atteint un nouveau record absolu. Ce n’est pas une énorme surprise étant donné les développements récents autour du projet, qui ont soudainement attiré beaucoup d’attention. Cependant, après avoir frappé l’ATH, Ether s’est également heurté à un obstacle majeur qui demeure.

Ethereum monte après avoir accueilli Visa dans son réseau

Récemment, Visa a annoncé qu’elle commencerait à autoriser les paiements cryptés sur son réseau, mais que les paiements seront traités via la blockchain Ethereum. Cela a suscité beaucoup d’enthousiasme pour la pièce USD (USDC) utilisée par Visa, ainsi que pour Ethereum, qui a déjà été submergé par l’engouement récent pour la NFT. Et n’oublions pas le secteur en croissance DeFi, qui est toujours le plus fort sur Ethereum, en plus de tous les autres altcoins ERC-20 du réseau du projet.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Tout cela a entraîné une augmentation massive des frais de gaz Ethereum, en raison du manque d’évolutivité. Mais, du côté positif, il a également affecté son prix, lui permettant de passer à un nouvel ATH.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Le prix de l’Ethereum atteint 2150 $

Tout cela, et plus encore, a permis à ETH d’atteindre un ATH de 2150 $ le 6 avril, avant de le corriger à 2044 $ plus tard le même jour.

Après cela, la pièce a de nouveau augmenté à 2 130 $, puis corrigée à 2 050 $. Au moment d’écrire ces lignes, il se situe à 2 014 $, se négociant toujours dans le rouge, mais apparemment en voie de remonter pour la troisième fois en un jour et demi.