Ethereum, SOL, BSC Ce sont les gagnants de la “Guerre des Ecosystèmes”

Un rapport du chercheur de Messari, Roberto Talamas, explore les performances des crypto-monnaies les plus importantes dans les “ guerres des écosystèmes ”. De Ethereum, Cosmos, Solana, Binance Smart Chain, DeFi semble passer d’une «tendance» à un secteur pertinent pour toute plate-forme cherchant à prendre une part des 55,29 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur ces protocoles.

Selon Talamas, les actifs de Polkadot et Cosmos ont été parmi les moins performants de la semaine. Avec DOT, il était en baisse de 27,2% sur le graphique à 7 jours et ATOM était en baisse de 30% au cours de la même période. Cosmos, les actifs ont enregistré des pertes de 4% à 27%, tout comme Polkadot, avec des pertes de 14% à 30% en KSM, POLY, AKRO et autres jetons majeurs.

Source: Messari

Solana (SOL) était quelque part entre les deux, comme l’a dit Talamas. Du 15 avril au 18 avril, SOL a connu une action haussière des prix et a réalisé un profit de 29%. Au moment de la rédaction de cet article, SOL évolue latéralement sur le graphique à 1 heure avec des pertes de 8,1% sur la journée suite au sentiment général du marché, mais toujours en hausse de 25,2% en une semaine.

L’écosystème Solana a suivi une trajectoire différente avec AUDIO, RAY, HXRO et d’autres dans une tendance à la baisse après l’effondrement du marché de la crypto-monnaie le week-end dernier. AUDIO et KIN ont des pertes de 26% et 28% et ont les pires performances de cet écosystème.

Les actifs de Binance Smart Chain ont connu une action similaire avec le jeton natif de PancakeSwap, CAKE, avec 11,3% de gains, au moment de la rédaction de cet article et 129% sur le graphique à 30 jours. Comme indiqué par NewsBTC, CAKE a entamé un processus de migration et pourrait subir une pression d’achat accrue en raison de son mécanisme de gravure mis à jour.

En termes d’activité sur la chaîne, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a signalé 9 millions de transactions hier. Cette métrique augmente à un rythme significatif depuis février 2021. Zhao en a profité pour s’adresser aux développeurs d’Ethereum.

Si vous ne souhaitez cibler que 10% des utilisateurs, profitez de E .. Si vous voulez 9 fois plus d’utilisateurs, alors #buidl dans #BSC. Aucun conseil financier. https://t.co/bzyMGlG5WT – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 23 avril 2021

Alpha Finance (Alpha) et Cream (CREAM), comme indiqué par le chercheur, ont sous-performé avec une perte de 36,7% et 46,9%, respectivement. Comme on le voit ci-dessous, XVS et BNB représentent les contrats de l’écosystème BSC avec respectivement une perte de 26% et un gain de 3%.

Source: Messari

Ethereum, toujours le roi incontesté

Les actifs Ethereum sur DeFi sont également sous-performants. Avec des actifs importants tels que UNI, YFI, SNX, SUSHI avec jusqu’à 28% de pertes. Seul MakerDAO (MKR) a pu arrêter les baisses et obtenir un rendement de 58% au cours de la même période. Ce Maker est au-dessus de DeFi, suivi de près par Compound, avec une TVL de 9,03 milliards de dollars.

Des données supplémentaires fournies par Messari indiquent une augmentation du secteur des prêts au cours du premier trimestre de 2021. Les protocoles de prêt Aave, Compound et MakerDAO ont dominé le secteur, qui est resté à un niveau record de 25 milliards de dollars. Cependant, Composite traite la majorité des prêts en cours avec une part de marché de 53%.

Ethereum a atteint un niveau record avant le crash, alors que le volume des transactions sur le marché au comptant et les produits dérivés montait en flèche. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se situe à 2377,42 $ avec des pertes de 5,2% sur le graphique de 24 heures et des gains de 42% sur le graphique de 30 jours. La volatilité pourrait encore jouer un rôle dans l’action des prix dans les prochains jours.

ETH avec des pertes modérées sur le graphique journalier. Source: ETHUSD Tradingview