Ethereum, Solana et Elrond envisagent une vague massive! Voici les niveaux de prix à surveiller !

Le marché de la crypto-monnaie Border semble baissier, tandis que Dogecoin et Binance se démarquent avec des gains mineurs. Les taureaux Bitcoin font leur troisième tentative pour briser le niveau de résistance de 62 900 $. ETH Price pourrait tester des niveaux de 3 850 $ et 3920 $ à court terme.

Ainsi, en ce qui concerne la plupart des altcoins dont on parle, les prix SOL et EGLD sont actuellement dans une phase de correction et les indicateurs suggèrent qu’une cassure frappera bientôt un nouvel ATH.

L’analyste populaire du commerce et de la crypto Michaël van de Poppe a cartographié les objectifs de prix potentiels pour Ethereum, Solana et Elrond dans sa récente vidéo.

Ethereum

À l’heure actuelle, le prix de l’éthereum a dépassé les niveaux de résistance de 3 800 $. Il s’est même échangé au-dessus du niveau de 3 900 $ et a atteint un sommet proche des 3 968 $. Le prix corrige maintenant les gains et se négocie en dessous de 3 900 $. La principale résistance se situe au niveau de 3 950 $. Une cassure au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la porte à des gains majeurs. De plus, la prochaine résistance se situe au niveau de 4 200 $.

L’analyste Poppe pense qu’en ce moment, le prix de l’ETH subit le dernier recul avant d’éclater. La deuxième plus grande crypto a rejeté la résistance à 3 900 $ pour la troisième fois, une fois que le prix de l’ETH aura dépassé le niveau de 3 920 $, l’altcoin atteindra 4 000 $.

« Avant d’entrer dans le rallye, le prix de l’ETH pourrait corriger un peu et continuer à fonctionner après que le mouvement correctif ait eu lieu sur Bitcoin et ETH. Dans ce cas, probablement autour de 4 000 $, nous pouvons encore frapper.

Solana

Avec une volatilité importante, le prix SOL s’est échangé dans une fourchette de 157,35 $ à 174,90 $ au cours des dernières 24 heures. Actuellement, une configuration triangulaire ascendante se forme, considérée comme une formation haussière. En cas de cassure au-dessus du niveau de 170 $, les traders peuvent s’attendre à ce que le prix du SOL augmente de plus de 100 % à 330 $.

Cependant, Poppe s’attend à ce que SOL Price poursuive sa correction avant de pouvoir relancer sa tendance haussière et d’imprimer un nouveau record historique à 240 $. L’analyste répertorie les niveaux d’achats potentiels à 122 $, 97 $ et 78 $ respectivement.

Elrond

Le prix de l’EGLD a rencontré une résistance substantielle ces derniers jours. La pièce a eu du mal à dépasser le niveau clé à 245 $.

Les traders peuvent s’attendre à ce que les prix d’Elrond augmentent à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera de 300 $, soit environ 26 % au-dessus du niveau actuel. Cette vue sera invalidée si le prix baisse à 220 $.

Selon le graphique, l’EGLD/BTC semble prêt à déclencher un rallye vers un nouveau record historique à 0,007 BTC (433,36 $), marquant une hausse potentielle de plus de 94% par rapport aux prix actuels.