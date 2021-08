Ethereum subit des ruptures de chaîne en raison de problèmes techniques, plus de 54% du réseau est affecté

Le réseau Ethereum a subi une scission de chaîne car certains validateurs exécutaient des opérations sur les versions antérieures du réseau Ethereum. Le client Geth déconnecté du réseau principal.

Cette occurrence de l’incident lorsque les validateurs ont piraté, ils ont refusé de mettre à jour leur logiciel pour supprimer l’impact d’une erreur de réseau. La division de la chaîne a été identifiée comme affectant environ 54% du réseau, car le client Geth héberge jusqu’à 75% de tous les nœuds Ethereum, avec environ 73% en cours d’exécution au moment du fork.

Selon un tweet du responsable de la sécurité de la Fondation Ethereum, Martin Swende, le bogue affectait spécifiquement la v1.10.1 et les versions antérieures des clients Geth.

“Un bogue de consensus a frappé le réseau principal #ethereum aujourd’hui, exploitant le bogue de consensus qui a été corrigé dans Geth v1.10.8… Heureusement, la plupart des mineurs étaient déjà à jour, et la chaîne correcte est également la plus longue (canon) “, dans une suite -up tweet, la Suède a déclaré ” C’était un rasage de très près. Un problème affectant plus de 50% des clients Ethereum conduit à un fork. “

Le réseau Ethereum est connu pour toujours souffrir de la division de la chaîne en raison d’un bogue dans le client Geth. Un événement similaire a été observé en novembre 2020 et une approche différente a été adoptée pour résoudre l’erreur en coulisse.

À l’époque, les développeurs ont été blâmés pour la scission, car beaucoup pensent qu’une mise à niveau plus étroite de l’équipement aurait poussé la mise à niveau de la plupart des mineurs et empêché la panne.

Cette fois, le bug a été signalé pour la première fois il y a quelques jours, et les demandes de mise à jour n’ont pas été immédiatement honorées par les mineurs. Cependant, la plupart des pools miniers, y compris Flexpool, BTC.com et Binance, ont été notifiés et des mesures rapides ont été prises.

Alors que les leaders d’opinion de l’écosystème Ethereum ont plaidé pour un temps de recharge temporaire dans les transactions des clients de Geth, la menace sous la division de la chaîne sera facilement résolue lorsque la plupart des validateurs mettront à jour leur logiciel avec la version corrigée.

Source de l’image : Shutterstock