Ethereum sur le point de prendre feu, selon l’analyste Justin Bennett – Voici sa cible et son calendrier

L’analyste crypto largement suivi Justin Bennett pense qu’Ethereum (ETH) se prépare pour un autre rallye majeur qui pourrait lancer l’actif crypto de près de 400%.

Dans une série de tweets, Bennett explique comment Ethereum pourrait atteindre 20 000 $ d’ici janvier 2022 si Bitcoin (BTC) permet les bonnes conditions de marché.

« Si le $ BTC casse 65 000 $ sans recul important en premier, $ ETH le correspond probablement à une clôture au-dessus de la ligne de tendance de mai.

Cela mettrait l’ETH sur la bonne voie pour 20 000 $ en janvier.

C’est mon déclencheur pour singe plus que je ne le suis déjà.

Source : Justin Bennett/Twitter

Bennett pense qu’un sommet de 20 000 $ pour l’ETH est plus probable étant donné que trop de commerçants demandent un sommet de 10 000 $. Il soutient que la plupart des commerçants sous-estiment l’afflux de capitaux qui peuvent affluer lors d’une course parabolique.

Malgré sa thèse haussière, Bennett met en garde les traders contre un vidage potentiel à court terme qui pourrait anéantir les traders surendettés.

«Ne soyez pas surpris si nous obtenons une couleur cette semaine, potentiellement vers 53 000 BTC, puis des sommets historiques.

Tout le monde, y compris moi, est hyper optimiste en ce moment, et à juste titre. Mais c’est à ce moment-là que les liquidations ont tendance à se produire.

Le plus bas de 58 900 $ de dimanche est la ligne proverbiale dans le sable. »

En réponse à une autre hypothèse de bull run d’un autre crypto-trader, Bennett donne ses perspectives sur le cycle du marché, s’attendant à un pic du prix du Bitcoin entre 207 000 $ et 270 000 $ suivi d’une correction de 80%.

Image en vedette : Shutterstock/GrandeDuc/pikepicture