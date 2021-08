Ethereum surpassera Bitcoin d’ici cinq ans, déclare le PDG du groupe DeVere

in

Nigel Green – PDG de la société de conseil financier deVere Group – pense qu’Ethereum surpasserait Bitcoin et deviendrait le principal actif numérique d’ici cinq ans. Il a fait valoir que le premier a plus d’avantages technologiques que son rival, ce qui serait la clé de son rallye.

« Ethereum est plus utile que Bitcoin »

Selon Nigel Green – le fondateur du fournisseur de services numériques deVere Group – Ethereum dépasserait la valeur de Bitcoin d’ici 2026. Le directeur général a souligné que la plate-forme logicielle basée sur la blockchain de Vitalik Buterin est en hausse d’environ 240%, tandis que la principale crypto-monnaie a connu une augmentation. d’environ 38 % depuis le début de 2021.

Green a donné plusieurs raisons pour lesquelles Ethereum ferait du Bitcoin l’actif numérique le plus dominant. Par exemple, il pense que l’éther – le jeton natif du réseau – a un “niveau plus élevé de potentiel d’utilisation réelle”. Dans le même temps, Ethereum est la plate-forme de développement la plus demandée pour les contrats intelligents.

L’enthousiasme des investisseurs pour la transition vers l’ETH 2.0 est également un facteur important. Green a déclaré que l’initiative rendrait le réseau Ethereum « considérablement plus évolutif, durable et sécurisé ». Le fondateur du groupe DeVere a également ajouté que Bitcoin prend du retard sur Ethereum en termes d’améliorations technologiques :

“Ethereum est plus utile que Bitcoin et présente des avantages technologiques par rapport à son rival plus connu.”

Cependant, Green est également resté optimiste sur l’actif virtuel principal. Il a fait valoir que Bitcoin atteindrait un nouvel ATH d’ici la fin de l’année en cours :

“Cela dit, je reste convaincu que Bitcoin atteindra, voire dépassera, son sommet historique de la mi-avril de 65 000 $ d’ici la fin de 2021.”

Nigel Vert. Source : Investissements internationaux

Ethereum gagne le soutien d’investisseurs de premier plan

L’idée qu’Ethereum devienne l’actif virtuel le plus dominant circule dans l’espace crypto depuis que la plate-forme blockchain a connu une croissance impressionnante au cours des derniers mois. En tant que tel, de nombreux noms bien connus partageaient l’opinion de Nigel Green.

Par exemple, Todd Morley – co-fondateur de Guggenheim Partners – a comparé l’utilisation des réseaux derrière les deux principaux actifs numériques. Alors qu’il parlait brièvement de Bitcoin, il a fait l’éloge de la fonctionnalité et de la structure d’Ethereum. Selon lui, le réseau blockchain derrière la deuxième plus grande crypto-monnaie “a une utilité beaucoup plus élevée grâce aux contrats intelligents”.

Le taureau BTC Mike Novogratz a également laissé entendre qu’un tel scénario est possible en raison de la croissance massive du réseau derrière l’éther. Il a commenté: “Je pense qu’Ethereum pourrait même devenir la plus grande crypto-monnaie un jour”, mais il aura un cas d’utilisation “très différent” de celui de BTC.

La blockchain d’Ethereum pourrait être utilisée “comme niveau de confiance de base – le Web 3.0, où les choses se construisent par-dessus”. Néanmoins, il a admis que le logiciel blockchain serait confronté à la concurrence d’autres projets, comme Polkadot et Solana. Cependant, Novogratz pense qu’Ethereum finira par l’emporter.

