Ethereum Trading Growth a surperformé Bitcoin

Un nouveau rapport publié par l’équipe Coinbase a révélé que l’intérêt commercial pour Ethereum a considérablement augmenté au cours du premier semestre de cette année. Dépassant largement ce qui a été vu avec Bitcoin au cours de la même période.

Cela a été révélé par Coinbase dans son nouveau rapport semestriel. Ce qui suggère que la croissance des opérations de trading de Bitcoin est inférieure à celle d’Ethereum. Il est indiqué que le volume des opérations avec Ethereum a augmenté de plus de 1 400 % au cours des six derniers mois. Totalisant environ 1 400 000 millions de dollars US commercialisés via sa plateforme commerciale. Pendant ce temps, dans le cas de Bitcoin, il a augmenté de 489%, capitalisant un total de 2 100 000 millions de dollars US.

Bien que Bitcoin continue de déplacer les plus grandes quantités de capitaux au sein de l’échange, ce fut une agréable surprise pour l’équipe Coinbase de voir l’augmentation des échanges d’ETH via sa plate-forme. Car pour le premier semestre ils ont capitalisé environ 92 000 millions de dollars US.

Un autre aspect notable est que la capitalisation la plus élevée d’ETH a eu lieu au cours du mois de mai de cette année, date à laquelle la monnaie numérique a enregistré les valeurs les plus élevées de toute sa journée après avoir dépassé les 4 000 USD par unité. Cela contraste avec ce qui a été observé avec Bitcoin, car le volume de transactions le plus élevé a eu lieu au cours des premiers mois de 2021.

Le prêteur a utilisé Bitcoin comme garantie pour refinancer un prêt immobilier

L’une des plus grandes sociétés d’entiercement indépendantes du sud de la Californie, Glen Oaks Escrow, a annoncé son premier refinancement immobilier avec un prêt adossé à Bitcoin.

La société a déclaré que c’était la première fois qu’un refinancement était effectué en utilisant Bitcoin comme garantie. Dans l’annonce du 28 juillet, il a ajouté qu’il avait précédemment facilité une série de transactions immobilières utilisant le BTC comme mode de paiement.

Glen Oaks Escrow, qui a commencé à accepter les paiements Bitcoin en 2018. Il y voit la preuve que la proposition de valeur de Bitcoin devient plus claire pour les débiteurs et les créanciers. Le directeur de l’exploitation de l’entreprise, Joe Curtis, a commenté :

“Voir qu’un prêteur utilise des crypto-monnaies pour un refinancement nous montre que ce mode de paiement continue de croître en termes de comment il est utilisé et qui l’utilise.”

Il a ajouté que le fait de voir le prêteur et non l’acheteur de la maison utiliser le BTC dans une transaction immobilière “nous dit que cette technologie a le potentiel de rester plus importante. Même si c’est encore considéré comme nouveau dans notre industrie.

Dans une autre nouveauté immobilière liée à la crypto-monnaie, un amateur de Dogecoin de l’État américain de l’Utah a offert une remise de 10% sur sa propriété si l’acheteur paie en DOGE.

Le vice-président du Ghana déclare que l’Afrique devrait adopter les bitcoins et les devises numériques

Le vice-président du Ghana, le Dr Mahamudu Bawumia, estime que les gouvernements africains devraient adopter le Bitcoin et les monnaies numériques pour faciliter le commerce à travers le continent.

Tel que rapporté par Ghanaweb, Bawumia a présenté son argumentation lors de la 5e Conférence internationale du commerce et des finances du Ghana, dont le thème était « Faciliter le commerce et le financement du commerce dans la ZLECAf ; le rôle du secteur des services financiers ». Le vice-président a fait valoir que le commerce entre les pays africains nécessite un système de “paiement unique centralisé”. Actuellement, le transport de marchandises à travers les frontières africaines est coûteux et lent. Le Dr Bawumia pense qu’un système de paiement numérique résoudrait ces problèmes.

« La numérisation est également devenue l’une des politiques les plus cohérentes du gouvernement de Nana Akufo-Addo », a déclaré le Dr Bawumia.

« Lorsque le fléau de la pandémie de COVID-19 a frappé et contraint de nombreuses économies à des quarantaines partielles et totales. Cela a renforcé la nécessité de poursuivre la numérisation.

Plus tôt cette année, la Banque du Ghana (BoG) a révélé qu’elle développait une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Le Dr Bawumia a souligné l’intention de la banque et estime qu’elle apportera de la crédibilité au pays dans le monde numérique.

Le super portefeuille PayPal sera bientôt lancé

Le fournisseur de paiement PayPal a déclaré que ses utilisateurs n’auraient peut-être pas à attendre plus longtemps pour obtenir plus de fonctionnalités Bitcoin et crypto-monnaie via sa plate-forme.

Lors de l’appel de mise à jour des investisseurs du deuxième trimestre 2021 de PayPal, le PDG Dan Schulman. Il a déclaré que le code de la version initiale de l’application de super portefeuille de l’entreprise était complet. Le président de PayPal a déclaré que la société prévoyait de déployer pleinement son portefeuille de crypto-monnaie aux États-Unis dans les prochains mois.

Le “super portefeuille” proposera des économies à haut rendement, un accès anticipé aux fonds déposés directement, des capacités de messagerie, des “capacités cryptographiques supplémentaires” et plus encore. Schulman a déclaré que chaque portefeuille serait “unique, alimenté par des capacités avancées d’IA et d’apprentissage automatique”.

PayPal a indiqué qu’il comptait plus de 400 millions de comptes d’utilisateurs actifs au 30 juin, avec un volume de paiement total de 311 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. La société a également ajouté 14,5 millions de nouveaux comptes actifs, ce qui porte sa base d’utilisateurs à 392 millions. . Venmo, la société de paiement appartenant à PayPal qui a permis l’achat et la vente de crypto-monnaies en avril, avait un volume total de paiements d’environ 58 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2021, avec 76 millions de comptes actifs.

Bank of America estime que les CBDC sont «plus efficaces» que les espèces dans une note de recherche

Bank of America (BofA) a qualifié les monnaies numériques de la banque centrale de “système de paiement beaucoup plus efficace que les espèces”. Dans un article de recherche publié mercredi. Tel que rapporté par CoinDesk.

La banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, la deuxième plus grande banque des États-Unis en termes d’actifs totaux, a déclaré que les CBDC pourraient “remplacer entièrement les espèces dans un avenir (lointain)”.

Le rapport intervient au milieu d’un intérêt croissant parmi les banques centrales. Un rapport de mai de la plate-forme d’infrastructure blockchain Bison Trails a révélé qu’environ 80% des banques centrales exploraient des cas d’utilisation impliquant CBDC, et 40% testaient déjà des programmes de validation de principe.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport