Ethereum vise 4000 $ après avoir surpassé Bitcoin pendant deux années consécutives ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Le 10 mai, Ethereum (ETH) atteindrait de nouveaux niveaux et atteindrait un sommet historique de 4 196 $, tel qu’enregistré par Coinmetrics.

La course baissière d’Etheruem jusqu’à présent

Le marché, ravi et excité, viserait plus haut, anticipant que les taureaux Ether maintiendront le niveau de prix nouvellement atteint et continueront à pousser le deuxième plus grand actif cryptographique plus haut.

Cependant, le nouveau jalon serait de courte durée, car Ether ne maintiendrait ce prix que cinq jours de plus. Les prix sont tombés en dessous de 4 000 $, jusqu’au prix de 2 170 $, et même jusqu’à 1 952 $.

Les taureaux d’Ethereum ont été touchés par la tendance baissière qui a précédé les activistes fondamentalement baissiers qui ont repoussé de nombreux autres altcoins, mais qui ont réussi à dépasser les 2 000 $ et à en faire un prix de base pendant la majeure partie des mois de juin et juillet.

Graphique ETHUSD par TradingView

Les analystes de Bloomberg insistent sur le fait qu’Ethereum est assez fort pour tenter 4 000 $

Cependant, cette sous-performance des prix pourrait bientôt appartenir au passé, car les analystes de Bloomberg affirment maintenant qu’Ether se positionne pour atteindre le niveau de prix de 4 000 $. Contrairement à Bitcoin, les analystes ne sont pas d’avis que l’Ether a atteint son plus haut niveau historique trop rapidement. En fait, le sentiment général est qu’Ethereum est toujours très sous-évalué. Mais un changement est en marche. Bloomberg démêle cela dans son récent article sur les perspectives, en disant

Publicité





“Ethereum bat ses concurrents, et nous pensons que son statut croissant de plate-forme incontournable pour la numérisation de l’infrastructure financière et monétaire devrait maintenir son prix à la hausse.”

Dans les graphiques ci-dessus, le graphique de Bloomberg capture la base de construction d’Ethereum à 2 000 $ de la même manière que Bitcoin l’a fait au niveau de prix de 30 000 $. Cela pourrait conduire Ethereum à se diriger rapidement vers 4 000 $. Cette fois, avec l’augmentation de l’intérêt du marché après le déploiement d’EIP-1559, Ether a de bonnes chances de créer suffisamment d’élan pour maintenir 4 000 $ et clôturer l’année à un prix beaucoup plus élevé.

Comme l’ont écrit les stratèges de Bloomberg ;

“Nous voyons des probabilités inclinées vers une reprise de l’appréciation des prix plus importante et pour Ethereum atteindre 4 000 $.”

Tout pourrait aller à la hausse à partir d’ici pour la monnaie numérique n°2 qui a surperformé Bitcoin au cours des deux dernières années, selon Bloomberg.

« … au lendemain de la conférence B-Word, nous nous attendons à la même chose.

Consolidation des taureaux, Ethereum le dessus. ” conclut Bloomberg.