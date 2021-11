Ethereum vise 8 trimestres positifs consécutifs

Ethereum a été du bon pied pendant huit trimestres consécutifs si l’actuel clôture en vert.

Le fournisseur d’informations sur le marché Coinbase Institutional a expliqué :

« ETH est sur la bonne voie pour 8 trimestres positifs consécutifs, + 47% ce quatrième trimestre. »

Le quatrième trimestre de cette année a connu des sommets historiques pour Ethereum. Par exemple, l’ETH a établi un nouveau record absolu (ATH) au-dessus de 4 650 $ au cours des dernières 24 heures, même s’il était retombé au niveau de 4 583 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

Fait intéressant, le nouveau prix record a été atteint après sept jours consécutifs d’émission d’offres négatives pour la première fois, selon le fournisseur d’informations sur la chaîne CryptoCompare.

En revanche, les produits à base d’ETH ont gagné entre 30 et 40 % en octobre. CryptoCompare ajouté :

« Les produits basés sur Bitcoin et Ethereum ont gagné en octobre, 40 à 49 % pour les produits BTC et 30 à 40 % pour les produits ETH. »

Le mouvement record d’Ethereum 2.0 se poursuit

Selon la société de cryptanalyse Glassnode :

« La valeur totale du contrat de dépôt ETH 2.0 vient d’atteindre un ATH de 8 108 146 ETH. »

Par conséquent, davantage d’investissements sont toujours pariés sur ce contrat de dépôt, étant donné qu’il est considéré comme un changeur de jeu dans l’écosystème Ethereum.

ETH 2.0, également connu sous le nom de Beacon Chain, a été lancé en décembre 2020 et a été considéré comme un changeur de jeu qui cherchait à faire passer le mécanisme de consensus actuel de preuve de travail (POW) à un cadre de preuve de participation (POS). .

Ethereum 2.0 devrait améliorer l’évolutivité grâce à la fragmentation. De plus, il est présenté comme plus respectueux de l’environnement et rentable.

Pendant ce temps, la mise à jour Ethereum Altair a été mise en ligne le 27 octobre. Il est destiné à renouveler les incitations des validateurs et à prendre en charge les clients légers. En outre, il vise à traiter les mauvais acteurs et les nœuds dormants.

Par conséquent, cette mise à jour vise à rendre Ethereum plus décentralisé, sécurisé et respectueux de l’environnement.

Source de l’image : Shutterstock