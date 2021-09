Ethereum (ETH)

Ethereum vise l’adoption par l’entreprise avec le lancement d’Infura Transactions (ITX)

Le réseau Ethereum est considéré comme le leader de la finance décentralisée (DeFi).

Cependant, les frais de transaction élevés et la congestion du réseau ont vu des plates-formes rivales voler la base d’utilisateurs de la blockchain. Le réseau a déployé des codes de réduction des coûts au cours des derniers mois, avec le dernier d’Infura.

ITX prend le relais

Le hard fork de Londres, lancé début août, a permis aux développeurs de payer moins de frais de gaz tout en s’interfaçant avec le réseau Ethereum. Cependant, cette ligne de code unique identifiée comme EIP-1559 semble toujours à la traîne dans ses efforts de réduction des coûts.

Selon un communiqué de presse de la société de logiciels de blockchain, Consensys, Infura Transactions (ITX) devrait prendre le relais du code précédent. Le communiqué du 14 septembre indiquait également que le service de relais de transactions Ethereum présenterait des avantages spécifiques tels que la gestion des transactions bloquées, la gestion des nonces et l’augmentation du pourboire pour inciter les producteurs de blocs à hiérarchiser certaines transactions.

La mise à niveau EIP-1559 a été introduite pour réduire les frais de gaz et a été largement couronnée de succès. Cependant, le réseau Ethereum est souvent revenu à son système d’enchères, qui voit les frais de réseau augmenter en cas de congestion du réseau.

Avec des ventes de jetons non fongibles (NFT) dépassant les sommets historiques et des applications axées sur DeFi de plus en plus verrouillées de jour en jour, le réseau Ethereum est aux prises avec un trafic énorme et les frais d’essence élevés qui l’accompagnent.

Infura Transaction (ITX) devrait prêter main-forte dans ces cas chaotiques en éliminant les trop-payés de frais pour les développeurs tout en utilisant la deuxième plate-forme de blockchain la plus précieuse.

Commentant le lancement d’ITX, le fondateur et PDG du fournisseur de portefeuilles cryptographiques non dépositaires Gluwa, Tae Oh, a noté qu’Infura permettrait aux utilisateurs du portefeuille Gluwa de profiter d’une expérience utilisateur améliorée tout en payant 10 à 15 % de moins en moyenne pour les transactions basées sur l’ETH. Cela faisait suite à l’intégration du portefeuille numérique avec ITX le 1er septembre.

ITX cherche à attirer des entreprises axées sur les entreprises

En plus de réduire les frais pour les développeurs, la solution Infura est livrée avec le premier algorithme d’escalade dynamique des prix du gaz du secteur et des ajustements de frais en temps réel, qui permettront aux développeurs d’obtenir le meilleur prix du gaz même lorsque le réseau est encombré.

De plus, les transactions abandonnées seront republiées sans payer le prix actuel du marché, car ITX facilitera des prix compétitifs. De plus, ITX est entièrement automatisé, ce qui permet aux équipes de développement de gagner du temps, car toutes les transactions seront organisées par ordre décroissant avec les frais les plus élevés en premier.

En outre, ITX facilitera l’intégration d’entreprises héritées, permettant aux équipes de développement de créer des produits et des services sans avoir besoin de détenir Ether pour utiliser le réseau Ethereum. Au lieu de cela, ils seront facturés sur leurs comptes prépayés, Infura gérant l’ensemble du processus.

Ethereum/USD ETHUSD

3 526,4063$156,574,44%

Volume 16,68 bVariation 156,57$Ouverture 3 526,4063$Circulation 117,54 mMarket Cap 414,48 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.