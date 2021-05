Ethereum voit une correction majeure car il suit à nouveau l’exemple de Bitcoin

Ethereum est à la hausse depuis plusieurs semaines, même si BTC a eu du mal à respirer une résistance à 58000 $. Le plus grand altcoin du monde a même réussi à dépasser 4000 dollars et à atteindre un nouveau record historique de 4362 dollars il y a exactement 7 jours.

Cependant, après l’annonce d’Elon Musk selon laquelle Tesla n’acceptera plus les paiements BTC pour ses voitures électriques, le prix du Bitcoin a commencé à baisser et l’ETH a commencé à le suivre. Malgré cette cause et cet effet apparemment simples, beaucoup pensent que Musk a en fait eu peu ou pas d’impact sur l’action des prix des crypto-monnaies.

Le déclin d’Ethereum n’a pas ralenti alors même que son co-fondateur Vitalik Buterin a brûlé 90% de ses jetons Shiba Inu et a fait don du reste à une association caritative.

Le prix d’Ethereum baisse après avoir frappé ATH

Ethereum a connu une série de fortes baisses, au cours des 7 derniers jours, dont chacune a cassé des supports plus petits tels que 4250 USD, 4000 USD, et bien que le support de 3600 USD ait été maintenu pendant un certain temps, permettant même au prix de remonter brièvement. , a finalement éclaté aussi.

Il en va de même pour le support de 3200 $, qui a été cassé aujourd’hui, permettant à l’ETH de tomber à 2956 $.