Etherium : devriez-vous posséder Ethereum au lieu de Bitcoin ?

Ethereum (CCC :ETH-USD) les prix ont été omniprésents alors que le marché des crypto-monnaies est tombé dans un marché baissier volatil. Ethereum, Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres se sont effondrés sous un déluge de gros titres et d’incertitudes.

À un moment donné cette année, la crypto ne pouvait pas faire de mal. Tweets de Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk faisait monter Bitcoin et Dogecoin (CCC:DOGE-USD), tandis que les investisseurs particuliers et institutionnels devenaient longs également.

Dans le même temps, les actions à forte croissance, les SPAC, le marché NFT et d’autres actifs spéculatifs montaient en flèche. C’était ridicule et à la limite de l’insulte pour l’investisseur traditionnel. En conséquence, il était logique qu’il y ait un recul douloureux et brutal.

Même les actions de croissance de haute qualité ont plongé dans un marché baissier au milieu de cette correction (ce qui, je pense, est une opportunité d’achat). Mais les actions de faible qualité ont été anéanties, nombre d’entre elles ayant chuté de plus de 60%. Les cryptos ont également été martelés, Bitcoin et Ethereum chutant respectivement de 53,7% et 60,5% au plus bas récent.

Mais valent-ils la peine d’être possédés ?

Ethereum a en fait des qualités assez attrayantes. Comme je l’ai dit dans d’autres articles sur InvestorPlace au cours de la dernière année, je ne suis pas un taureau aveugle et déchaîné sur cette industrie. Personnellement, je considère les cryptos comme spéculatifs, mais cela ne veut pas dire que je n’y vois pas de potentiel.

Les monnaies numériques ont du potentiel, mais probablement pas toutes.

Toutes ces pièces alternatives doivent prouver aux investisseurs pourquoi elles valent la peine d’être achetées. Plus précisément, ils doivent prouver pourquoi ils valent la peine d’être propriétaires de quelque chose de plus largement reconnu, comme Bitcoin et Ethereum.

Bitcoin a fait des vagues plus tôt cette semaine lorsque El Salvador a annoncé qu’il ferait de la crypto-monnaie une monnaie légale. Cela a contribué à stimuler un rallye de Bitcoin exactement au bon moment. Pour l’instant, le groupe trouve une offre en conséquence. La question, est-ce que ça va durer ?

Bitcoin contre Ethereum

Ether était destiné à compléter plutôt qu’à concurrencer le bitcoin, mais il est néanmoins devenu un concurrent sur les échanges de crypto-monnaie.

Je pense que c’est une excellente façon de le dire, car ces deux monnaies numériques ont beaucoup de similitudes. Mais cela ne signifie pas qu’ils ont été construits pour rivaliser les uns avec les autres.

Bitcoin “a été créé comme une alternative aux monnaies nationales et aspire ainsi à être un moyen d’échange et une réserve de valeur”. D’un autre côté, Ethereum existe plus pour des applications réelles – pour l’utiliser.

Ethereum fonctionne comme une plate-forme de finance décentralisée (DeFi), tout en exécutant ce qu’on appelle des contrats intelligents. C’est « un contrat codé qui peut s’exécuter automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Imaginez une police d’assurance qui paie sans que vous ayez même besoin de faire une réclamation.

Ethereum est également ce qui alimente le marché NFT.

Enfin, les transactions via Ethereum sont confirmées en quelques secondes, alors que cela peut prendre quelques minutes pour Bitcoin. Pour ne pas paraître idiot, mais imaginez l’inconvénient d’une seule commande prenant plusieurs minutes.

Lorsque vous le décomposez, les deux ne sont vraiment pas destinés à être des concurrents directs. Mais c’est ce qui se passe lorsque le marché considère ces deux crypto-monnaies concurrentes. Étant donné que vous pouvez échanger les deux, cette perception semblait inévitable.

J’aime Ethereum. Cela ne veut pas dire que je déteste Bitcoin ou que je pense qu’il est voué à l’échec. Alors que ce groupe traverse des périodes d’hystérie – et donc des corrections douloureuses – j’ai du mal à croire qu’il sera tué. Surtout lorsque les pays l’autorisent comme monnaie légale.

Conclusion sur l’éther

Tout comme j’ai suggéré une approche de panier pour posséder Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) et Nvidia (NASDAQ :NVDA), j’aime aussi ce concept avec les crypto-monnaies. Pour être juste, j’aime les propriétés d’Ethereum par rapport à Bitcoin. Cependant, Bitcoin est si largement connu et reconnu qu’il est difficile d’imaginer qu’il faiblit alors que d’autres comme Ethereum continuent à augmenter.

Ce groupe a tendance à commercer de la même manière les uns avec les autres. Cependant, il convient de souligner qu’Ethereum s’est beaucoup mieux échangé que Bitcoin après que ce dernier ait atteint le sommet à la suite de la Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) débuts en avril.

Je ne veux pas posséder tous les cryptos, mais une fois qu’ils auront à nouveau des tendances haussières, je veux posséder les majors. Tous agissent comme une « réserve de valeur », que ce soit ou non l’intention des créateurs. Ethereum a trop de cas d’utilisation pour être exclus non pertinents – du moins à ce stade.

Voyons si le groupe peut revenir au-dessus des moyennes mobiles à court terme ou si nous avons besoin d’un autre effacement à la baisse. Au-dessus de sa moyenne mobile de 21 jours, 2 900 $ sont en jeu. Au-dessus de 3 000 $ et Ether est de retour en mode rallye.

À la baisse, une cassure du plus bas de juin met probablement en jeu la moyenne mobile sur 21 semaines, ainsi que le niveau de 2 000 $. En dessous de cela, Ethereum pourrait tester la moyenne mobile de 200 jours.

