Ethernet n’est pas mort : jusqu’à 400 Gbit/s sur fibre | La technologie

L’Ethernet Alliance a révélé lors du Forum d’exploration technologique 2021 qu’elle visait des débits supérieurs à 400 Gb/s, soit 50 Go/s, grâce à une nouvelle norme de transmission.

C’est une proposition pour l’avenir, pour y parvenir, l’organisation s’assure qu’elle doit évaluer les technologies qui promettent de meilleurs résultats pour atteindre cet objectif et s’il existe un marché prêt à acheter un Ethernet plus rapide.

Actuellement, la norme que nous avons sur le marché intérieur se concentre sur les câbles Ethernet 6 avec paires de cuivre avec une vitesse maximale de 1 Gb/s et dans des cas très spécifiques, nous pouvons avoir des appareils pouvant atteindre 10 Gb/s. Comme on le voit, on parle de une amélioration théorique jusqu’à 40x.

Ethernet Alliance est satisfaite pour le moment de la norme IEEE 802.3cu offrant jusqu’à 400 Gb/s sur fibre optique monomode, à 100 Gb/s par longueur d’onde. Ces fibres consomment moins d’énergie dans les opérations et vous permettent de contrôler les coûts et de créer des systèmes plus complexes, il est donc important de progresser.

Une fois que vous avez terminé une norme, continuez à regarder vers l’avenir et commencez à penser à la suivante.

Ainsi, le vote pour la norme IEEE P802.3ck qui propose une interface low-cost pour 100 Gb/s, 200 Gb/s et 400 Gb/s Ethernet, réduisant la dépendance à la fibre dans les environnements professionnels et domestiques.

“Cette norme, une fois achevée, est destinée à permettre des interfaces électriques 100 Gb/s et à prendre en charge le développement d’interfaces électriques à plus haute densité ou à moindre coût pour 100, 200 ou 400 Gb/s Ethernet”, a expliqué l’organisation.

Et en fait, il vous reste également à voir la prochaine norme, IEEE P802.3ct, qui est complète et prête à être révisée pour publication.

Cette norme fonctionnera sur la fibre optique, réalisant des connexions qui peut aller jusqu’à un minimum de 80 km avec un taux de transfert de 100 Gb/s en utilisant des systèmes DWDM (Multiplexage par répartition en longueur d’onde dense).

Ce système permet des connexions à haut débit qui peuvent être assemblées en quelques heures, avec une consommation réduite et qui est parfaite pour fournir des informations dans les zones où se produisent des catastrophes naturelles ou des problèmes d’approvisionnement traditionnels.