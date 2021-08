Ethernity Chain commémore la liste ERN d’OKEx avec un cadeau Lionel Messi Crypto new media

24 août 2021 – Los Angeles, Californie

Ethernity Chain, la plate-forme basée sur la blockchain permettant aux utilisateurs de profiter de la popularité croissante des jetons non fongibles (NFT), étend désormais sa présence à OKEx. Il y a aussi des cadeaux pour Messi NFT et un maillot signé par Lionel Messi lui-même.

OKEx répertorie ERN, le jeton natif d’Ethernity Chain, en tant que marché de trading au comptant à partir du 23 août 2021. Sous le ticker ERN, les utilisateurs pourront déposer et échanger des fonds immédiatement, les retraits s’ouvrant le 25 août. Le trading actuel le marché est ERN/USDT.

Pour commémorer ce partenariat entre Ethernity Chain et OKEx, il y aura un cadeau dédié. Les utilisateurs d’OKEx déposant 2 000 $ en ERN ou plus peuvent effectuer quelques courtes tâches Twitter pour participer à un tirage au sort. L’objectif est de donner plusieurs NFT Lionel Messi et un maillot signé. Les fans de l’ancienne star du FC Barcelone ne voudront pas manquer cette opportunité.

Le Lionel Messi NFT, qui fait partie du Messiverse, est licencié et authentifié par la star du football. Grâce à un partenariat exclusif, Ethernity est en mesure de créer cette collection avec Bosslogic et Impossible Brief. L’ensemble se compose de quatre pièces représentant la star du football sous diverses formes, y compris une forme bionique. L’ensemble est sorti le 20 août, faisant de cette tombola par OKEx et Ethernity Chain une opportunité pour les fans de mettre la main sur ces NFT.

Jay Hao, PDG d’OKEx, a déclaré :

« Félicitations à l’équipe qui a rendu cela possible. En tant que fan de sport, j’ai toujours eu « Messiverse » et Alex Ovechkin sur mon radar. Nous sommes ravis de soutenir Ethernity Chain et ravis de voir la communauté NFT devenir de plus en plus forte. NFT a été un élément important dans la connexion du grand public et de la cryptographie, et en tant que leader du secteur, nous sommes impatients de soutenir davantage le développement de cet espace. »

L’ajout d’ERN marque une autre étape importante pour le projet Ethernity Chain. Le jeton ERN natif se négocie désormais sur tous les principaux échanges de crypto-monnaie, le rendant plus accessible aux utilisateurs du monde entier. OKEx a un volume de transactions quotidien de plus de 6 milliards de dollars, créant de nouvelles opportunités pour les détenteurs d’ERN et les traders.

À propos de la chaîne Ethernity

Ethernity est le projet NFT authentifié révolutionnaire qui met aux enchères des œuvres d’art vérifiées mettant en vedette les meilleurs artistes et stars du sport, de la musique, du cinéma, des jeux, de la technologie, de l’histoire et du divertissement. Chacune de ces œuvres numériques est représentée sous la forme d’un jeton non fongible (NFT). Les pièces présentent des personnalités publiques bien connues, et une partie de tous les fonds collectés grâce à l’effort sera reversée à des causes caritatives. Ethernity Chain combine l’utilité de DeFi et le fusionne avec les NFT pour créer un pipeline exclusif de contenus rares et de collection de personnalités notables et d’artistes numériques bien établis.

À propos d’OKEx

Fondée en 2017, OKEx est l’un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaies au comptant et de produits dérivés. OKEx a adopté de manière innovante la technologie blockchain pour remodeler l’écosystème financier et propose certains des produits, solutions et outils de trading les plus diversifiés et les plus sophistiqués du marché. Reconnu par plus de 20 millions d’utilisateurs dans plus de 180 régions à travers le monde, sa mission est de responsabiliser chaque individu grâce à la promotion et à l’avancement des crypto-monnaies dans le monde. En plus de l’échange, il offre à ses utilisateurs des « informations OKEx », une branche de recherche à la pointe des dernières tendances de l’industrie de la crypto-monnaie. Avec sa vaste gamme de produits et services de cryptographie, son engagement indéfectible envers l’innovation et ses opérations locales pour mieux servir ses utilisateurs, OKEx s’efforce d’éliminer les barrières financières et de créer un monde d’inclusion financière pour tous.

