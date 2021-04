Ethernity Chain va collaborer avec Kenetic pour développer l’écosystème NFT

La plate-forme de jetons non fongibles à vocation communautaire Ethernity Chain s’associe à la société d’investissement crypto basée à Hong Kong Kenetic Capital pour étendre son écosystème.

Selon une annonce faite aujourd’hui, Kenetic soutiendra le réseau Etherenity Chain en étendant le développement et l’adoption de plates-formes blockchain grâce à la technologie, aux investissements et aux services de conseil. Les plates-formes de jetons non fongibles d’Etherenity Chain, ou NFT, fournissent un certain nombre d’œuvres d’art symbolisées exclusives de personnalités sportives de premier plan, notamment le skateur Tony Hawk et la légende du basket-ball Shaquille O’Neal.

«Ethernity ouvre la voie aux plates-formes NFT de nouvelle génération en permettant aux fans d’accéder à certaines des personnalités et des marques les plus légendaires de l’histoire tout en résolvant les problèmes critiques de l’UX pour les collectionneurs», a déclaré le cofondateur de Kenetic, Jehan Chu. véritable chaînon manquant entre les objets en ligne et hors ligne, et transformera non seulement l’art, mais aussi les affaires, la finance, la société et la culture. »

Kenetic et Ethernity Chain ont fait de nombreuses percées dans les NFT à mesure que le marché se développe en 2021. Chu a acheté l’extension de domaine .NFT pour 84 000 $ sur le marché Namebase en février, tandis qu’Etherity Chain a annoncé le mois dernier qu’elle travaillerait avec le graphiste BossLogic pour lancer une ligne exclusive d’œuvres d’art symbolisées pour la communauté.

Grâce à la vente et à la promotion d’œuvres d’art et d’objets de collection numériques inhabituels, le marché du NFT semble connaître une croissance exponentielle cette année. Une pièce de l’artiste Mike Winkelmann – également connu sous le nom de Beeple – a recueilli plus de 69 millions de dollars sur la maison de vente aux enchères Christie’s le mois dernier, tandis que les NFT de musiciens et de personnalités publiques de premier plan continuent de baisser quotidiennement.