ethgate éclipse les grandes nouvelles mais aide Ethereum avec des mèmes au milieu de la crise en Éthiopie – Crypto new media

Aujourd’hui, le Cryptoverse s’est retrouvé dans une situation étrange, car une tentative présumée d’un taureau majeur de Bitcoin (BTC) de troller la communauté Ethereum (ETH) a éclipsé des nouvelles plus importantes et a finalement aidé l’ETH à obtenir plus de publicité aux dépens d’un pays en difficulté. .

Tout d’abord, les nouvelles importantes.

Mikhail Kalinin, chercheur à la grande entreprise de blockchain axée sur Ethereum ConsenSys, a créé une pull-request pour une proposition d’amélioration d’Ethereum, EIP-3675: Mettre à niveau le consensus vers la preuve de participation sur Github le 22 juillet – ce qui signifie que la fusion Ethereum 2.0 a été officialisée.

Le soi-disant « The Merge » est le moment où le réseau principal Ethereum actuel « fusionne » avec le système de preuve de participation (PoS) de la chaîne de balises, prévu pour la fin de 2021 au plus tôt. Par conséquent, le mécanisme de consensus du réseau passera de la preuve de travail actuelle (PoW), également utilisée par Bitcoin, à la PoS.

Per Pooja Ranjan, fondateur d’une entreprise basée sur la blockchain Avarque et son projet EtherWorld, le réseau de chaînes de balises fonctionne depuis décembre 2020, et « ni la sécurité ni les pannes d’activité n’ont été détectées pendant cette période ». Ranjan a ajouté que “la longue période de fonctionnement sans défaillance démontre la durabilité du système de chaîne de balises et témoigne de sa volonté de commencer à conduire et de devenir un fournisseur de sécurité pour le réseau principal Ethereum”.

En outre, les développeurs travaillent à la résolution de tous les problèmes restants liés aux EIP qui devraient être mis en œuvre avec la prochaine mise à niveau de Londres, elle-même prévue pour le 4 ou le 5 août. Comme indiqué, l’un d’entre eux est EIP-3554, qui retardera la bombe de difficulté, cela rendra Ethereum impossible à exploiter jusqu’en décembre, et un autre est le très discuté EIP-1559, qui changera le mécanisme actuel basé sur les enchères et fera brûler les frais de gaz.

Cependant, le hashtag ‘eth’ qui n’avait directement rien à voir avec Ethereum a apparemment suscité beaucoup plus d’intérêt sur les réseaux sociaux que cet important EIP-3675.

Tout a commencé lorsque certains utilisateurs de Twitter ont remarqué que le hashtag ‘eth’ accompagnait le drapeau éthiopien.

Même le compte officiel des Jeux olympiques a commenté cela, déclarant que « super de voir Jack [Dorsey, CEO of Twitter] et la communauté crypto soutenant le #ETH [Ethiopian flag] les athlètes!”

@jack Super de voir @jack et la communauté crypto soutenir les athlètes #ETH ! # – Jeux olympiques (@Olympiques)

Dorsey est un partisan bien connu de Bitcoin et un sceptique d’Ethereum, il n’est donc pas surprenant que ce message Twiter avec trois lettres et un drapeau ait produit plusieurs théories sur les raisons de cela. Beaucoup se demandent si Dorsey trolle la communauté Ethereum.

Cependant, certains commentateurs ont noté que la même chose s’était produite il y a cinq ans. Et c’est parce que 2016 était l’année des Jeux Olympiques de Rio De Janeiro. Cette fois-ci, pour les Jeux olympiques de Tokyo, des hashtags ont été créés et partagés concernant les pays concurrents, en ajoutant des drapeaux à chacun. Donc #eth en dehors du monde encore petit mais croissant de la crypto est #Ethiopa, pas #Ethereum.

Certains n’étaient pas convaincus par cela, voyageant rapidement sur le territoire du complot – ou se trollaient.

Mec, viens maintenant. C’était entièrement son intention, c’est une tentative boiteuse de diluer le tag ETH — 0x22 🏝 (@0x22Mb) 23 juillet 2021

Dans les deux cas, il semble que le principal taureau Bitcoin a aidé par inadvertance Ethereans à obtenir un autre mème qui pourrait les aider à attirer plus d’attention, car ils utilisent maintenant cette situation pour leur propre profit, créant plusieurs blagues et mèmes.

Pendant ce temps, alors que les camps Bitcoin et Ethereum s’amusent aux dépens de l’Éthiopie, le pays est au milieu d’un conflit tragique combiné aux craintes croissantes du sida.

« Une bataille sanglante de huit mois pour le contrôle de l’État du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, s’est étendue à la région voisine d’Afar la semaine dernière », a rapporté la BBC mercredi. “Au moins 20 civils ont été tués et 54 000 personnes ont été déplacées, selon des rapports, alors que les craintes grandissent d’une crise humanitaire qui se développe rapidement.”

À 11 h 03 UTC, l’ETH se négocie à 2 055 USD. Il a augmenté de 3 % en une journée et de 7,5 % en une semaine.

Autres réactions :

#ETH c’est… de l’argent éthiopien ? — Alex Masmej recrute des ingénieurs pour Showtime (@AlexMasmej)

#Bitcoin a un joli emoji. #Eth a tout un pays. – Victor « DeFi Toronto » Li (@CryptoEcon_Li)

Vous savez que quelqu’un a peur d’être dérangé quand il fait des choses comme ça. – ILiveInLambo 🦇️🔊️ (@LiveLambo)

C’est vraiment drôle en fait comment tout cela mélangé avec les jeux olympiques et Jack’s trolling ethereum est devenu un mème pour Ethiopia + ethereum 😂 — Lefteris Karapetsas | Embauche pour @rotkiapp (@LefterisJP) 23 juillet 2021

