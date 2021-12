Ethichub, la startup espagnole qui utilise la blockchain contre l’exclusion financière des agriculteurs

31/12/2021 à 14:43 CET

Maria Refojos

En décembre 2020, la startup espagnole à impact Ethichub atteint l’un de ses principaux objectifs : le lancement de son propre token, le Éthix, pour soutenir son projet de financement des petits agriculteurs non bancarisés. Un an plus tard, l’entreprise a réussi à avancer dans le développement de cet écosystème en clôturant une opération dans laquelle le moyen de paiement a été strictement Ethix. Comme l’entreprise vient de l’annoncer, elle a clôturé fin novembre la vente de 18,4 tonnes de café au torréfacteur barcelonais. Cafés Gen.

EthicHub vend du café vert (qui n’a pas été torréfié après avoir été collecté), à de grands torréfacteurs aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni ou en Espagne. La commercialisation les a aidés à traverser la tempête de la pandémie et, depuis qu’ils ont mis en place ce service (également en 2020), ils ont déjà placé plus de 140 tonnes de café. « Nous proposons d’éliminer les liens qui n’apportent pas de valeur ajoutée pour que le producteur bénéficie du prix final de son produit », souligne-t-il. Gabriela chang, co-fondateur et CSO de l’entreprise. Cependant, s’il s’agit d’un pari important et que son développement technologique s’inscrit dans la vision d’avenir, il n’est pas le cœur de son métier.

En juin 2028, Ethichub lance une plateforme de prêt participatif basé sur la blockchain qui relie les petits producteurs de café qui n’ont pas accès au financement avec des investisseurs potentiels de toutes les régions du monde. Grâce à des contrats intelligents qui collectent les caractéristiques du prêt et les conditions de manière transparente, traçable, « sûre et inaltérable », un investisseur de Cuenca peut contribuer le montant de son choix aux projets sur place actifs sur la plateforme. En contrepartie, il offre un rendement annuel « de 8% » qui est perçu lorsque le crédit est restitué. « Plus la satisfaction de générer un changement positif dans la vie des personnes que vous financez », ajoute-t-il.

La contrepartie est le risque de non-paiement auquel il est exposé, même si selon le co-fondateur, il reste à des niveaux très bas : « Pendant les 2 premières années nous n’avons eu aucun impayé, mais nous savions qu’à un moment donné cela allait arriver. À ce jour, nous avons accordé des prêts sur la plate-forme pendant plus de 1,3 million de dollars avec un taux de défaut inférieur à 1% ».

Et c’est précisément cette délinquance possible qu’ils ont voulu minimiser avec le lancement du token, au sein de la chaîne de Ethereum, qui fonctionne comme un nantissement ou une « garantie collective ». Ainsi, ce protocole de financement décentralisé protège l’investissement de l’impact lorsque les agriculteurs ne se conforment pas afin d’empêcher « le crédibilité « Pour reprendre les mots de Gabriela Chang, » de chaque prêt de la plate-forme, 4% vont acheter le jeton et il est déposé dans le système de compensation. Lorsqu’il y a un petit défaut, quelques tokens sont vendus pour dédommager les investisseurs qui auraient pu être affectés. Avec la blockchain, ces boucles d’incitation sont créées qui font que les choses fonctionnent bien, car c’est dans le meilleur intérêt de tous les participants. »

Le financement provient principalement de particuliers, qui fournissent de 20 à 5 000 euros, Bien qu’ils aient également une modalité pour les grands investisseurs à partir de 10 000 euros, qui peuvent effectuer des transactions en dehors de la plateforme de crowdlending.

Quant aux agriculteurs, ils demandent en moyenne environ 1 000 $ par an en prêts qui sont « 70 % moins cher », Chang déclare. La contrepartie est répartie entre le donneur d’ordre (intermédiaire qui est en contact avec l’agriculteur et partenaire local de la plateforme), qui « coûte, en taux effectif annuel, 16 % », et les producteurs eux-mêmes, qui « dans le cas du Mexique et café précisément, c’est 3% par mois », à comparer aux taux compris entre 8% et 10% par mois qu’ils paient normalement avec le système de prêt en espèces. De plus, lors de la demande de crédit, le donneur d’ordre doit apporter 20% du montant demandé dans Ethix « à titre de garantie ».

Producteur de café. | Les atouts

Avec les nouvelles technologies, Ethichub veut résoudre le problème de l’exclusion financière. Selon cet entrepreneur, environ 1 200 millions de personnes se retrouvent dans la situation de devoir se tourner vers des prêteurs locaux pour poursuivre leur activité, faute de garanties valables ou saisissables. « Pour cette population exclue, la seule source de financement sont les prêts de trésorerie à des taux très élevés de plus de 100 % par an, et ils ne sont même pas des montants suffisants pour améliorer leur productivité », précise-t-il. Cette situation les conduit à vivre dans la pauvreté malgré des activités productives qui peuvent être rentables : « Dans le cas précis du café, 80% de la production mondiale est entre les mains de ces personnes, et un petit caféiculteur a un hectare ou un hectare et un moitié & mldr; « .

Actuellement, le Web contient quatre projets qui admettent des contributions, tous provenant de communautés agricoles du Mexique, mais ils travaillent également avec des producteurs de café du Brésil et du Honduras. De plus, Chang assure que la plateforme est ouverte à d’autres produits, comme le cacao, et qu’ils travaillent déjà avec des projets en Asie du Sud-Est et en Afrique. « Nous avons déjà validé notre modèle, nous avons montré qu’il fonctionne & mldr; Vient maintenant l’étape de l’étendre à plus de régions », soulève. Pour ce faire, ils espèrent clôturer un tour de table de 2 millions de dollars au premier trimestre 2022 qui sera utilisé pour continuer à mettre en œuvre des améliorations d’efficacité et d’opérabilité dans la plate-forme et étendre son réseau d’initiateurs, entre autres plans.

« Nous avons déjà un engagement d’au moins cinq fonds, mais le processus est long. Le tour complet est de 4 millions de dollars.dit le co-fondateur. Cette startup sociale de l’économie régénérative, qui selon Chang croît à un taux de 10 % par mois, espère que ce coup de pouce l’aidera à améliorer son comportement de manière « substantielle ».