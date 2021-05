Ethinos signe un mandat numérique pour Bagrry’s

L’agence a remporté le mandat suite à un pitch compétitif

L’agence de marketing numérique et de performance Ethinos a remporté le mandat numérique de Bagrry’s. Dans le cadre du mandat numérique, Ethinos sera chargé de renforcer la présence numérique de la marque avec une approche et des capacités intégrées en fournissant des solutions de bout en bout. L’agence a remporté le mandat à la suite d’un processus de présentation concurrentielle et assurera le service de la marque depuis son bureau de Delhi.

À l’heure actuelle, l’image de marque se crée à un rythme incroyable dans la sphère numérique, en d’autres termes, nous pouvons dire que le numérique est devenu une frontière incontestable, a déclaré Brijesh Munyal, directeur général adjoint, Ethinos. «Notre affiliation avec Bagrry’s ajoute à notre crédibilité car c’est une excellente occasion pour nous de mettre en avant notre réflexion stratégique et notre expérience intersectorielle unique qui créeront une nouvelle référence et favoriseront un changement progressif», a-t-il ajouté.

«Bagrry’s œuvre dans l’industrie de la transformation des aliments depuis plus de 50 ans et a été un pionnier en matière de céréales pour petit-déjeuner et d’aliments santé. Comprenant notre positionnement, nous avions besoin d’une agence prête pour l’avenir et comprenant principalement le pouls des clients avec de solides capacités d’apprentissage et d’analyse. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de faire évoluer la marque en établissant un lien fort avec nos consommateurs sur toutes les plateformes », a ajouté Aditya Bagri, directrice de Bagrrys India Private Limited, à propos de l’association.

Ethinos Digital Marketing fournit des solutions de marketing numérique et de performance de bout en bout, y compris les médias payants, le référencement, l’automatisation du marketing, l’analyse, la technologie, les médias sociaux, la création et le contenu. Il a établi des partenariats avec des plates-formes industrielles, des fournisseurs de solutions MarTech et des acteurs multimédias clés, tout en étant l’un des principaux partenaires Google Premier. Avec plus de 120 spécialistes du numérique répartis dans ses bureaux de Mumbai, Gurgaon et Bangalore, elle s’associe à des marques de premier plan dans des secteurs verticaux pour conceptualiser et exécuter des campagnes de marketing axées sur les données. Sa clientèle comprend Bharti Axa, Aon, Capgemini, Digit Insurance, Kotak, Decathlon, Royal Sundaram, Tata Capital, Apollo Hospitals, More Retail, entre autres.

Lire aussi: DDB Mudra nomme Pallavi Chakravarti à la tête de la création du bureau de l’Ouest

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.