Éthiopie – guerre civile – fissures en Afrique

Il n’y a pas de temps a perdre. (Image du fichier : DW via IE)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

À l’approche du premier sommet historique du Forum Inde-Afrique de 2008, je me suis fréquemment rendu dans la capitale éthiopienne d’Addis-Abeba pour des négociations avec les représentants permanents des 53 États membres de l’Union africaine (UA) qui y avaient leur siège. Aujourd’hui, l’envoyé américain pour la Corne de l’Afrique Jeffrey Feltman et son homologue de l’Union africaine, l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, mènent une diplomatie de navette, à la recherche de moyens d’arrêter la guerre civile dans laquelle l’Éthiopie se trouve embourbée. La région dirigée par le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) est au bord du désastre humanitaire, et les troupes éthiopiennes, leurs alliés et les forces rebelles sont accusés de graves violations des droits humains. Des milliers de civils sont morts et des centaines de milliers ont été déplacés, et nombre d’entre eux sont désormais confrontés à la famine.

Le TPLF est né au milieu des années 1970 en tant que petite milice des Tigréens qui se sentaient marginalisés par la dictature militaire marxiste d’Éthiopie ; les groupes ethniques Oromo et Amhara représentent plus de 60 % de la population, tandis que les Tigréens ne représentent que 6 à 7 %. Pourtant, le TPLF est devenu la force rebelle la plus puissante, menant finalement une alliance qui a renversé le gouvernement fédéral en 1991 ; Le Premier ministre Meles Zenawi a conduit l’Éthiopie vers la prospérité, la croissance et la stabilité de 1991 jusqu’à sa mort en 2012. J’ai rencontré le Premier ministre Zenawi Lors de ses visites officielles en Éthiopie, il s’est engagé dans une relation bilatérale solide et a appuyé la nouvelle politique africaine de l’Inde. Zenawi a envoyé des troupes en Somalie avec le soutien américain pour combattre les militants en 2006, mais l’opposition à la maison a été freinée. Les manifestations antigouvernementales de 2016 ont ouvert la voie à la nomination d’Abiy Ahmed au poste de Premier ministre en 2018. Il a fixé une date pour les élections nationales et formé un cabinet représentant la population multiethnique d’Éthiopie. Il a purgé les fonctionnaires tigréens et inculpé certains de corruption et de violations des droits de l’homme, exaspérant les Tigréens. En janvier 2020, le TPLF a été déclaré organisation terroriste.

La fortune d’Abiy Ahmed a radicalement changé ; il y a seulement trois ans, il avait pris le pouvoir, mis fin au conflit de 25 ans avec l’Érythrée voisine et remporté le prix Nobel de la paix. Alors que la communauté internationale a loué Abiy, la faction du Tigré dirigée par le TPLF a réalisé que leur contrôle de 30 ans de l’Éthiopie était à risque de se terminer. En novembre 2020, le TPLF a attaqué la base des Forces de défense nationale au Tigré et volé des armes ; Addis contre-attaque pour reprendre le contrôle du Tigré. L’Érythrée a aidé du Nord. Pendant ce temps, les élections, reportées en raison de la pandémie, ont eu lieu cette année donnant au Parti progressiste d’Abiy une victoire décisive malgré le boycott du Tigré. Le 28 juin 2021, le gouvernement éthiopien a annoncé un cessez-le-feu, le TPLF a répondu en élargissant la guerre aux régions d’Amhara et d’Afra et a menacé de pénétrer à Addis-Abeba. Addis a bloqué le Tigré.

Alors que la guerre s’éternise, l’Éthiopie qui, avec ses liens étroits avec l’armée américaine était considérée comme le pivot stratégique de la Corne de l’Afrique, est devenue une source d’instabilité dans une région instable. La guerre et la catastrophe humanitaire ont de profondes implications pour la stabilité de l’ensemble de la Corne de l’Afrique, une région de la plus haute importance pour le continent. L’Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, une économie en croissance, le siège de l’Union africaine, avec des importance géographique. La stabilité de l’Éthiopie est essentielle pour la région. La guerre a révélé des fissures ethniques et communautaires en Éthiopie. Si le conflit se poursuit, il catapultera le pays dans une guerre civile plus large, créant ainsi des défis de sécurité régionaux et mondiaux. Les analystes craignent que des organisations terroristes telles qu’al-Shabab et les affiliés de l’Etat islamique n’exploitent le chaos en Éthiopie. Alors que la communauté mondiale a condamné le développement, l’évaluation est que l’effondrement d’un gouvernement élu ne servira les intérêts de personne non plus.

Le gouvernement des Émirats arabes unis, qui a 92 projets dans des secteurs transversaux à travers l’Éthiopie, a ouvert un pont aérien pour armer Addis contre les rebelles et pour contrer le soutien du TPLF aux groupes d’opposition en Érythrée qui pourrait affecter les pays voisins où les Émirats arabes unis ont des bases militaires. Les relations entre les Émirats arabes unis et l’Égypte, car l’Égypte pourrait intervenir pour soutenir le TPLF en raison de l’intervention étrangère de l’Érythrée et des Émirats arabes unis. Addis a signé un pacte militaire avec la Turquie en août de cette année, au milieu des informations selon lesquelles il souhaitait déployer des drones dans la guerre. L’Egypte a des problèmes avec l’alliance Turquie-Qatari au Moyen-Orient.

Il est difficile de mettre fin à une guerre, mais il existe des moyens de désamorcer et d’éviter une pire calamité humanitaire ; si elle continue, l’Éthiopie pourrait faire face à une famine étendue et à une guerre civile à l’échelle nationale, la dernière famine des années 1980 a fait 1,2 million de morts. 7 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire rien que dans le nord, et environ 400 000 personnes au Tigré vivent dans des conditions proches de la famine. Un blocus du Tigré a empêché l’aide d’atteindre la région pendant des mois, ainsi que le nettoyage ethnique dans le Tigré occidental.

La guerre civile a radicalement changé avec les forces rebelles, avec leurs tactiques de guérilla et leurs vagues humaines, ayant le dessus. Les rebelles ont également poussé vers l’est pour contrôler la route menant à la ville portuaire de Djibouti, une voie d’approvisionnement clé. Fin octobre, les forces du Tigré ont capturé deux villes sur la route principale menant à Addis-Abeba. Le 2 novembre, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale et les habitants d’Addis-Abeba ont été invités à prendre les armes pour défendre les zones résidentielles. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale en solidarité avec le gouvernement Abiy.

Le Secrétaire général des Nations Unies, l’Union africaine, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont tous appelé à une cessation immédiate des hostilités. Les États-Unis ont condamné la conduite de l’Éthiopie dans la guerre, suspendu la plupart de l’aide à la sécurité au pays et autorisé des sanctions contre des responsables soupçonnés d’attiser les flammes du conflit au Tigré. Dans le même temps, les États-Unis ont tenté de lancer un processus de paix pour faire pression sur les parties en faveur d’un compromis, à savoir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, un accès humanitaire sans entrave et un dialogue national inclusif. Aucune des parties au conflit n’a accepté ces termes, cependant, et les États-Unis semblent avoir une influence limitée. Toutes les parties voient désormais le conflit en termes existentiels : soit elles, soit nous.

Pourtant, il peut y avoir une fenêtre de diplomatie pour réussir. Les conflits régionaux nécessitent des solutions régionales. Il n’y a pas de temps a perdre. Les acteurs régionaux ainsi que la communauté internationale peuvent aider à faciliter les pourparlers entre les parties qui ne se font pas confiance, offrir une assistance technique, y compris la surveillance d’un éventuel cessez-le-feu et le séquençage d’un futur processus de paix. L’UA pourrait étendre et accélérer ses efforts avec l’aide internationale pour négocier un règlement du conflit.

En fin de compte, ce sont les troupes et non les diplomates qui détermineront l’issue du conflit. L’envoyé américain après son retour de la région le 23 novembre a déclaré que les progrès des pourparlers de paix étaient fragiles et risquaient d’être dépassés par les développements alarmants sur le terrain qui menacent la stabilité et l’unité globales de l’Éthiopie. L’objectif principal d’Addis est de ramener les forces rebelles dans le Tigré et de quitter Amhara et Afar. Les rebelles accordent la priorité à la levée du siège humanitaire de facto depuis juillet de cette année. Il est universellement convenu qu’Addis doit lever le blocus et que les rebelles doivent arrêter son avance sur Addis. Ces deux objectifs ne s’excluent pas mutuellement.

On pense que les rebelles veulent faire pression sur le gouvernement pour qu’il négocie et n’ont pas l’intention d’entrer à Addis, où ils sont très impopulaires. Le Premier ministre Abiy a quitté la capitale et a rejoint ses troupes avec l’assurance qu’il peut renverser la vapeur et résoudre le conflit sans ingérence extérieure.

Pour ma part, j’aimerais voir le pays revenir à la normale. L’Éthiopie est depuis longtemps une station d’affectation privilégiée en Afrique pour les diplomates, notamment pour sa météo. Il est considéré comme le berceau de l’humanité; on sait que les premiers restes de squelette humain ont été découverts dans sa région Afar. En septembre 2007, le pays qui gère un calendrier copte unique a observé le troisième millénaire éthiopien, 2000, avec des pièces commémoratives fraîchement frappées : un côté de la pièce est Lucy, le nom donné à une collection de plusieurs centaines de morceaux d’os fossilisés représentant 40 pour cent de squelette féminin datant de 3,2 millions d’années !

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et un ancien secrétaire adjoint, Afrique, ministère des Affaires étrangères. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

