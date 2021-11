Éthiopie : L’administration d’Abiy déclare l’état d’urgence alors que les rebelles tigréens avancent | Monde | Nouvelles

Le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique a annoncé qu’il était entré en état d’urgence après que les forces rebelles eurent prétendu avoir capturé les villes de Dessie et Kombolcha. Alors que les deux villes sont situées à environ 160 miles au nord-est d’Addis-Abeba, un responsable des Nations Unies a déclaré que des rebelles avaient depuis été vus marcher vers le sud.

Selon le Guardian, les rebelles tigréens se sont également joints aux forces de la population oromo du pays.

Les forces oromo, qui appartiennent au groupe ethnique le plus important du pays, se battaient contre le gouvernement d’Abiy avant de se joindre aux rebelles du Tigré.

Cependant, l’annonce de l’administration d’Abiy Ahmed est intervenue deux jours seulement après que le Premier ministre éthiopien a exhorté ses compatriotes à prendre les armes contre le soi-disant Front populaire de libération du Tigré (TPLF).

Le TPLF, qui domine toujours l’assemblée régionale dans la région du nord, a perdu une grande partie de son influence politique après l’accession au pouvoir d’Abiy en 2018.

Le Premier ministre éthiopien a reçu le prix Nobel de la paix en 2019, peu de temps après son entrée en fonction, après avoir contribué à apaiser le conflit avec l’Érythrée.

Les rapports suggèrent que l’état d’urgence de six mois a permis au gouvernement d’introduire des pouvoirs étendus pour arrêter, détenir les critiques, imposer des couvre-feux et restreindre l’accès aux médias.

Le ministre de la Justice, Gedion Timotheos, a également déclaré lors d’une conférence de presse que tout Éthiopien de plus de 18 ans pourrait être enrôlé pour prendre les armes et que les citoyens pourraient être « obligés » de remettre les armes au gouvernement.

Mais l’Éthiopie, qui compte environ 115 millions d’habitants, est en proie à un conflit depuis près d’un an.

Le 3 novembre 2020, les forces du TPLF s’emparent de bases militaires au Tigré.

Le conflit a fait des milliers de morts, forcé plus de deux millions de personnes dans le nord à fuir leurs maisons et plongé environ 400 000 personnes dans le Tigré dans la famine.

Les États-Unis ont déclaré que l’administration d’Abiy avait commis des « violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus » et ont déclaré qu’ils retireraient l’Éthiopie d’un programme commercial américain clé.

L’envoyé de Washington pour l’Afrique, Jeffrey Feltman, a ajouté : « Nous pouvons emprunter une voie qui mène inévitablement à des sanctions et d’autres mesures ou nous pouvons emprunter une autre voie où nous pouvons revitaliser le partenariat qui a commencé lorsque le Premier ministre [Abiy Ahmed] prendre place.

« Les États-Unis veulent ce dernier.

« Prolonger la guerre, esquiver de véritables négociations pour conduire à une désescalade et à un cessez-le-feu, et refuser un accès humanitaire sans entrave pour éviter une catastrophe sont des actions qui prennent l’Éthiopie [in] une direction dangereuse. »