Éthique de l’intelligence artificielle : concevoir des systèmes équitables pour tous

Portrait d’Uma Ganesh

Les outils d’intelligence artificielle ont la capacité de lire et d’interpréter des données qui ont le pouvoir d’influencer les humains et de les pousser à prendre des mesures qui peuvent être bénéfiques ou nuisibles pour l’humanité. Cela rend le rôle de l’éthique dans la conception de solutions d’IA important. Par exemple, les véhicules autonomes pourraient potentiellement réduire les accidents causés par des erreurs humaines. Cependant, les armes autonomes pourraient annoncer des guerres et des meurtres bien plus que les humains ne l’auraient souhaité. Ainsi, le biais dans la prise de décision, la manipulation intentionnelle ou non, les utilisations abusives potentielles des informations dérivées, l’intrusion dans la vie privée, les pratiques de surveillance, les problèmes de droit d’auteur, la violation probable de la sécurité et le manque de transparence dans la façon dont les modèles d’IA sont construits sont quelques-uns des dilemmes.

L’IA enrichit-elle les personnes, les entreprises et les pays et ceux qui n’y ont pas accès s’appauvrissent-ils ? Les humains peuvent-ils contrôler le système d’IA une fois que l’IA a saisi toute l’intelligence des humains ? La préoccupation autour de l’IA en matière d’éthique n’est pas seulement un dilemme moral, elle est centrée sur la responsabilité sociale de l’entreprise envers ses clients, ses employés et la société.

Un exemple d’IA qui jette le discrédit sur les entreprises est celui d’Amazon lorsqu’il a décidé de supprimer son outil de recrutement basé sur l’IA, car il s’est avéré qu’il avait un préjugé contre les femmes. Cambridge Analytica a dû fermer ses portes en raison du scandale d’influencer les gens à voter aux élections américaines en utilisant un contenu personnalisé. Les organisations commencent à reconnaître la perte probable de la foi et de la confiance des clients pour laquelle des solutions d’IA irresponsables pourraient être blâmées. Les exemples d’influence des médias sociaux sur les élections ont poussé plusieurs gouvernements à agir contre ces entreprises ou à mettre en place des contrôles stricts. Ces mesures n’offrent que des protections partielles et les questions fondamentales liées aux influences sur des sujets apparemment insignifiants restent sans réponse. Cela pourrait même conduire à un changement radical du système de valeurs et de la culture des communautés et du monde.

Par conséquent, la conception des systèmes d’IA doit considérer l’impact de l’éthique comme l’élément central de sa solution et il est essentiel d’élaborer le code de conduite pour la conception des systèmes d’IA. Le principe clé du code d’éthique d’Asimov est que les systèmes automatisés ne doivent pas nuire aux humains ou, en refusant d’agir, de tels systèmes ne doivent pas permettre que des dommages soient causés aux humains. Les algorithmes complexes et les corrélations basées sur d’énormes ensembles de données rendent difficile même d’établir les origines et les éléments constitutifs des modèles d’IA. Il est donc important de s’assurer que les systèmes d’IA capturent les étapes détaillées impliquées dans le processus de développement et les types de données utilisées pour former les modèles d’IA.

Étant donné que la plupart des modèles d’IA sont formés sur des ensembles de données accessibles au public, il est probable qu’il y ait des biais cachés de la société. Par conséquent, des ensembles de données inclusifs doivent être utilisés pour construire le modèle. Afin de surmonter les préjugés cachés, des personnes d’origines et de cultures diverses doivent faire partie de l’équipe qui construit la solution d’IA. Et les entreprises devraient reconsidérer leur dépendance à l’égard des outils d’IA pour l’embauche en la rendant axée sur l’humain. Les outils d’IA ne seraient pas en mesure de distinguer la sensibilité ou la diversité au genre, alors que ces facteurs pourraient être importants dans le contexte d’un hôpital lors du traitement des patients.

Une autre dimension importante concerne l’environnement. Les outils d’IA nécessitent une infrastructure cloud énorme et une électricité considérable, ce qui signifierait plus d’impact sur l’environnement. Dans le même temps, avec une utilisation intelligente des systèmes d’IA et en les dirigeant pour résoudre les vrais problèmes tels que la réduction de l’empreinte carbone et des besoins en énergie, le monde pourrait devenir un meilleur endroit où vivre.

En conclusion, une prise de conscience accrue de la responsabilité sociale et des risques de réputation à long terme devrait nécessairement être prise en compte dans la conception des systèmes d’IA ainsi que des examens constants des pièges pour les corriger.

L’auteur est président exécutif de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

