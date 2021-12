Étiqueté avec un autre Pele ou Johan Cruyff, Robert Prosinecki, buveur de whisky fumant à la chaîne, a joué pour le Real Madrid et Barcelone mais a gagné le statut de légende à Portsmouth

Il a peut-être joué pour des géants européens, mais c’est le temps de Robert Prosinecki avec Portsmouth qui ravit les fans, le plus souvent.

Lorsqu’il a été arraché en 2001, le président Milan Mandaric l’a proclamé « cadeau pour les fans de Pompée » et ce fut tout un choc lorsqu’il est arrivé il y a 20 ans.

Prosinecki était un cadeau pour les fans de Portsmouth et il a certainement apporté beaucoup de joie à Fratton Park

C’est l’histoire d’un vainqueur de la Coupe d’Europe, d’un fumeur invétéré, d’une ancienne star du Real Madrid et de Barcelone, et probablement le seul humain existant à avoir jamais été ennuyé par Linvoy Primus, The Nicest Man In Football™.

Ayant remporté le plus gros trophée du football interclubs à 22 ans, il est raisonnable de penser que l’international croate Prosinecki se sera demandé où cela s’était mal passé le 2 février 2002.

Un triplé contre Barnsley était un sommet incontestable pour le milieu de terrain de 33 ans, qui a ébloui à Fratton Park ce jour-là.

Son second est un délice, allant de l’avant, renversant un défenseur avec une feinte, trébuchant, produisant une traînée en arrière, puis tirant depuis l’extérieur de la surface avec son pied gauche.

Le troisième? Un superbe coup franc avec son pied droit, qui l’a vu courir vers les fans, pointer du doigt avec joie, avant d’être embrassé par Courtney Pitt et un jeune Peter Crouch. Malheureusement, tout a mal tourné.

Prosinecki a marqué neuf buts lors de sa seule saison avec Pompey

« C’était comme s’il les jouait tout seul », a déclaré Primus à FourFourTwo. « Il a marqué un triplé et nous menions 4-2 avec environ 10 minutes à jouer. Ensuite, j’ai été expulsé – je ne me souviens pas de ce qui s’est passé, mais je suis sûr que c’était dur – et Barnsley a fini par faire match nul 4-4.

Prosinecki dira plus tard à Played Up Pompey: « Comment j’aurais aimé que le match se termine là et puis, je suis sûr que les fans ont ressenti la même chose, mais il restait 21 minutes et cela ne s’est pas avéré si heureux pour aucun d’entre nous.

« Vous vous demandez comment vous pouvez marquer trois buts sans gagner un match ? Vous ne pensez pas que ce soit possible, mais c’est arrivé ce jour-là, et dans les sept dernières minutes du match. Incroyable.

« J’étais un peu en colère après, je l’admets, et je n’ai même pas demandé à garder le ballon du match. Nous n’avons pas gagné, donc ça ne semblait pas bien. J’étais très énervé.

« Être mené 4-2 et faire match nul 4-4, c’est le football, c’est la vie, mais ce serait le seul tour du chapeau de ma carrière, la première et la dernière fois, et je ne pouvais pas aussi fêter ma victoire. Je n’étais pas content!

« J’ai quitté le vestiaire très rapidement.

Prosinecki a remporté la Coupe d’Europe avec l’Etoile Rouge de Belgrade

Son coéquipier Gary O’Neil a fait la lumière sur ce que ressentait Prosinecki ce soir-là.

Il a déclaré à talkSPORT: « Dans le vestiaire après le match, il a juste jeté ses bottes et nous a regardés avec dégoût, du genre: » Vous êtes tous des ordures. Je viens de marquer un triplé à domicile et nous ne pouvons toujours pas battre Barnsley.

« Et puis il est allé au kit room avec l’homme du kit pour prendre un pédé. »

Après le match, le fan de Pompey, Rick Jackson, a vu son héros rentrer chez lui.

« Il était en colère – vous pouviez le voir dans ses yeux », a-t-il déclaré à The News. « Il a allumé une cigarette et quelqu’un lui a acheté un whisky. »

Les autres clubs de Prosinecki ont notamment revêtu le blanc du Real Madrid entre 1991 et 1995

Crouch, à seulement 20 ans à l’arrivée de Prosinecki, était un joueur qui en a énormément profité, marquant 19 buts cette saison, dont beaucoup aidés par le Croate, remportant un passage en Premier League avec Aston Villa.

Il était ravi de ce que son coéquipier était capable de faire sur le terrain, bien qu’il ait vu sa carrière gâchée par des blessures au cours de son passage au Real Madrid et à Barcelone.

« Robert correspondait parfaitement au mot » non-conformiste « et la seule fois où il ne fumait pas de Marlboro Red, c’était lorsqu’il était sur le terrain.

« Nous le voyions à peine à l’entraînement pendant la semaine mais, mon Dieu, quand il jouait pour Portsmouth, il était incroyable.

Prosinecki a disputé les finales européennes, a représenté à la fois le Real et le Barça, puis s’est retrouvé plus tard contre… Barnsley et Coventry City

«Il avait cette astuce où il se formait pour tirer, feinte puis rouler son pied sur le ballon pour laisser le défenseur absolument embobiné.

« Vous saviez que cela allait arriver, vous pouviez voir à un kilomètre ce qu’il allait faire, mais il était tout simplement impossible de s’arrêter.

« Il devait avoir quelque vue dans son faste, lorsqu’il jouait pour l’Étoile rouge de Belgrade et le Real Madrid. C’était un one-man band pour Portsmouth, une joie à voir.

Prosinecki savait qu’il n’avait pas atteint les sommets qu’il aurait pu atteindre dans sa carrière, le Real a perdu deux titres de champion consécutifs lors de la dernière journée de la saison en 1991/92 et 1992/93, les deux fois avec des défaites contre Tenerife.

L’entraîneur Benito Floro l’avait même qualifié d’« autre Pelé, un autre Cruyff » en 1992, mais ses 29 apparitions n’ont généré que trois buts.

Prosinecki faisait partie de l’équipe croate qui a terminé troisième à la Coupe du monde 1998 où il a marqué lors de la victoire en barrages contre les Pays-Bas

L’année où le Real Madrid a remporté le titre avec lui dans les livres où il était en prêt avec le Real Oviedo, bien qu’il ait au moins joué lors d’une victoire contre son club parent lors de cette campagne 1994/95.

Rétrospectivement, cependant, il était fier de son passage au Bernabeu : « Mon séjour à Madrid aurait certainement pu être meilleur, vu que les gens ne se souviennent que des titres que vous gagnez », a-t-il déclaré.

« Je me suis installé là-bas à une époque où les joueurs étrangers étaient limités, et j’ai découvert un autre type de football, malgré les blessures et les titres perdus.

Après des flirts avec l’Atletico Madrid, il a quitté le Real pour ses rivaux de Barcelone sur un transfert gratuit, mais des blessures l’ont retenu sous Johan Cruyff, un homme que Prosinecki admirait beaucoup.

Les blessures ont encore frappé, et en un an et demi, il a été vendu à Séville, commençant sa descente par le haut.

Prosinecki n’est pas amer de son manque de succès dans deux puissances mondiales, il insiste : « Tous les joueurs rêvent de jouer pour le Real ou le Barça – j’ai joué pour les deux ! Et j’ai de merveilleux souvenirs de tout ça.

« Par-dessus tout, j’ai l’impression d’avoir laissé les gens là-bas avec de bons souvenirs de moi. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de joueurs qui ont porté les deux maillots et laissé de bonnes impressions dans les deux clubs.

« Ces jours-ci, quand je vois l’accueil que je reçois à Madrid et à Barcelone, cela me fait penser que mon temps dans les clubs n’a pas pu être complètement perdu. »

Prosinecki jouant pour Barcelone dans un match contre l’ancien club du Real Madrid

Après des passages en Croatie et en Belgique, il s’est retrouvé à Fratton Park, malgré de bonnes performances lors de la Coupe du monde 1998, où il a marqué deux fois.

C’était un voyage étrange, et même ses nouveaux coéquipiers ne pouvaient pas vraiment croire ce qui se passait.

Une superstar habile et sujette aux blessures pourrait-elle vraiment le pirater en première division? Il laissait parler ses pieds, c’est sûr.

« Il était ancien quand il est venu jouer pour nous, mais il était toujours brillant », a déclaré O’Neil à talkSPORT.

« Quand il est arrivé au club, j’ai pensé : ‘C’est une merde ! Il ne peut pas courir, comment va-t-il jouer pour nous ?’ Mais il obtenait le ballon et vous vous disiez : « Oh mon Dieu, ce type est un génie ! »

«Vous ne pouviez pas lui retirer le ballon, il ferait des pas de côté qui tromperaient toute une équipe.

« Il ne pouvait littéralement pas courir, c’était comme jouer au football avec ton père !

« Mais c’était un joueur incroyable. Il s’entraînait à un rythme auquel il voulait s’entraîner, il jouait juste dans le numéro dix et je ferais toute sa course, mais il était à couper le souffle. Ce qu’il a fait était incroyable.

Les fans de Portsmouth ne sont pas pressés d’oublier la saison où un vainqueur de la Coupe d’Europe les a ravis.

Ils ont en fait terminé la campagne en 17e position et presque exactement comme son temps au Real Madrid, le succès viendrait dès son départ.

Dès la saison suivante, Harry Redknapp les a aidés à obtenir une promotion en Premier League, la légende d’Arsenal Paul Merson a pris le rôle de Prosinecki en tant que milieu de terrain mercuriel.

La réalité cependant, c’est qu’il a laissé un héritage beaucoup plus important à ceux qui se sont aventurés à Fratton Park.

Il était leur superstar habile, fumeuse à la chaîne, et sera toujours considéré comme une légende du club.

