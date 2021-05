Étiquette Manipulated Media sur le ‘Congress Toolkit’ Tweet: le gouvernement écrit sur Twitter pour exiger la suppression de la balise

Le ministère de l’Électronique et de l’informatique (MeitY) a envoyé une forte communication à l’équipe mondiale de Twitter en enregistrant une objection à l’utilisation de la balise «Manipulated Media» sur certains tweets de «politiciens indiens».

Après que Twitter ait marqué le tweet du porte-parole du BJP Sambit Patra comme “ Médias manipulés ” et que le Congrès l’ait utilisé pour lancer une contre-attaque, le Centre a maintenant écrit à Twitter pour demander la suppression de l’étiquette. Selon les rapports, le ministère de l’Électronique et de l’informatique (MeitY) a envoyé une forte communication à l’équipe mondiale de Twitter en enregistrant une objection sur l’utilisation de la balise «Manipulated Media» sur certains tweets par des «politiciens indiens» en référence à une boîte à outils créée pour faire dérailler les efforts du gouvernement contre le COVID-19.

Le ministère a déclaré que Twitter avait unilatéralement choisi d’aller de l’avant et de désigner certains tweets comme “ manipulés ”, dans l’attente d’une enquête. «Cette action dilue non seulement la crédibilité de Twitter, mais met également un point d’interrogation sur le statut de Twitter en tant qu ‘« intermédiaire »…. Le gouvernement a demandé à Twitter de supprimer les balises« Manipulated Media »apposées de manière préjudiciable sur certains tweets ces derniers jours en les intérêts de la justice et de l’équité », soulignent les rapports.

Hier, le Congrès a écrit à Twitter pour demander la suspension permanente des comptes des dirigeants du BJP, notamment JP Nadda, Sambit Patra, BL Santosh et Smriti Irani, affirmant qu’ils diffusaient sciemment de la désinformation pour détourner l’attention de leurs propres échecs.

«Ils ont misérablement échoué en Inde. Et donc maintenant, ils tentent de se cacher derrière des fabrications. Mais rappelons au BJP: «La vérité seule durera, tout le reste sera balayé avant la marée du temps» – Mahatma Gandhi », a déclaré le Congrès dans un tweet posté avec #ManipulatedMedia.

Ils ont lamentablement échoué à l’Inde.

Et donc maintenant, ils tentent de se cacher derrière des fabrications. Mais rappelons au BJP: “La vérité seule durera, tout le reste sera balayé avant la marée du temps.” – Mahatma Gandhi # ManipulativeBJP pic.twitter.com/1EazrZD6V3 – Congrès (@INCIndia) 21 mai 2021

Le Congrès a également allégué que le BJP n’est capable que de faux et de faux et les souffrances insupportables auxquelles l’Inde est confrontée aujourd’hui prouvent cela sans aucun doute.

Plus tôt cette semaine, Patra avait partagé certains documents de la boîte à outils liés au COVID-19 et au projet Central Vista prétendument créé par le parti du Congrès pour diffamer le gouvernement Modi.

Le président du BJP, JP Nadda, avait déclaré que le Congrès était le maître de la division de la société et de l’expulsion du venin contre les autres. «L’Inde est témoin des singeries du Congrès, tandis que la nation se bat contre le COVID-19. J’exhorte le Congrès à aller au-delà des «modèles de boîtes à outils» et à faire quelque chose de constructif », avait-il dit.

