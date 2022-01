Étoile de programme manquante en Colombie

La colombienne TLC Jeniffer Tarrazona a été détenue au secret en Colombie

Une star de « 90 Day Fiancé » a demandé au public de l’aider à retrouver sa petite amie disparue, qui fait également partie de l’émission.

Selon Jesse Meester, sa petite amie Jeniffer Tarazona est portée disparue depuis 24 heures en Colombie, où il vit. Meester a demandé l’aide du public pour la localiser car il n’est pas dans le pays en ce moment.

Le message, qu’il a écrit en espagnol, disait :

«Jeniffer est portée disparue à Bucaramanga depuis plus de 24 heures. J’utilise toutes mes ressources pour la retrouver puisque je ne suis pas dans le pays et le dernier message qu’elle a envoyé était « Je t’aime tout, je serai à la maison hier à 18h00 pour notre réunion. Elle n’est pas rentrée chez elle et est portée disparue depuis plus de 24 heures. Je suis vraiment inquiet, si quelqu’un à Bucaramanga a vu Jeniffer, merci de me le faire savoir dès que possible. »

– ACTUALISATION –

Quelques heures seulement après que Jesse a publié la demande au public, Jeniffer a été retrouvée. Selon Jesse, il a perdu son téléphone.

« Merci beaucoup à ceux qui ont aidé ! », a-t-elle écrit dans sa story Instagram. « C’est ce que j’aime dans cette communauté, on prend soin les uns des autres !!! Son téléphone a été perdu, elle s’est endormie et il n’y avait aucun signal à la ferme, de nombreux arrêts et plus encore. Il va bien! »

Jeniffer et Jesse se sont rencontrés après l’échec de leurs relations sur « 90 Day Fiancé ». Actuellement en vedette dans « 90 Days: The Single Life »

Jesse et Jeniffer ont tous deux fait leurs débuts dans la franchise « 90 Day Fiancé » en sortant avec d’autres personnes.

Jesse a eu une liaison avec Darcey Silva tout au long des deux premières saisons de « 90 Day Fiancé: Before the 90 Days ». Au début, Darcey a voyagé pour passer du temps avec Jesse et cela s’est terminé par un désastre. Puis Jesse est venu rendre visite à Darcey aux États-Unis et ils ont fini par se séparer.

Jeniffer est apparue avec Tim Malcolm, et l’intrigue était son refus d’être intime avec Jeniffer dans la saison 3 de « 90 Day Fiancé: Before the 90 Days ».

Actuellement, la relation de Jesse et Jeniffer est présentée dans la série dérivée Discovery + « 90 Days: The Single Life ». Le couple partage généralement des messages effusifs l’un sur l’autre et a été critiqué pour avoir trop partagé.

Jeniffer n’est plus apparue sur les réseaux sociaux depuis le 7 janvier 2022 lorsqu’elle a partagé une collection de photos avec Jesse

Le dernier message de Jeniffer depuis que Jesse a signalé sa disparition était le 7 janvier 2022. Sur la photo, elle et Jesse s’embrassent et elle a écrit la légende suivante :

« Je ne peux pas imaginer meilleure compagnie pour visiter l’endroit où les chauves-souris ont des relations sexuelles », a-t-il écrit. «Je me suis tellement amusé avec toi ici @jessemeester… C’est UN parmi tant de souvenirs, tant d’aventures extrêmes et incroyables. Je célèbre ces moments, le monde est notre terrain de jeu ! »

Jesse a publié une collection similaire de photos sur son Instagram le 8 janvier 2022, avec la description suivante : « Tarzan and Jane part II. Le monde est notre terrain de jeu. L’un des nombreux autres souvenirs explorant et mettant au défi nous-mêmes ».

Jesse a tweeté à propos d’une trahison peu de temps avant de demander de l’aide pour trouver Jeniffer

Vous ne pouvez faire confiance à personne. Parfois, les personnes les plus proches de vous ont le plus gros couteau dans le dos. – Jesse Meester (@JesseMeester) 9 janvier 2022

Jesse a tweeté à propos de la confiance peu de temps avant de partager que Jeniffer avait disparu. Le 8 janvier 2022, il a tweeté : « Vous ne pouvez faire confiance à personne. Parfois, les personnes les plus proches ont le plus gros couteau dans le dos ». Il a complété cela avec un deuxième tweet, un verset de la Bible.

« Maintenant, ces trois restent : la foi, l’espérance et l’amour – mais le plus grand d’entre eux est l’amour. » – 1 Corinthiens 13:13 – Jesse Meester (@JesseMeester) 9 janvier 2022

