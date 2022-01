Étoiles du patinage sur glace – Allez comprendre !

Ils disent que quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade… et quand la vie vous donne des températures glaciales et des plans d’eau gelés, attachez une paire de lames affûtées à vos pieds et lancez-vous pour la course effrayante de votre vie !

L’élite hollywoodienne comme Kendall Jenner, Wilson rebelle et Manolo González Vergara mettent tous leur carrière sur la glace pour essayer de vivre sur le fil et continuer à patiner à travers la vie dans un éclat de gloire!

Kourtney Kardashian, Molly Ringwald, Jonathan Van Ness et un tas d’autres visages célèbres glaçants s’entraînent bien en se glissant dans la tendance et en partageant leurs photos de glace sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous détendre.

Pointe de pied!