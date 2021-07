Étoiles et étoilé

12/07/2021 à 11:01 CEST

.

La clôture de la seizième édition de l’Eurocup, celle conditionnée par la covid et les sites dispersés, a de nouveau couronné l’Italie, qui plus d’un demi-siècle plus tard -53 ans- a retrouvé le sceptre continental qu’elle a obtenu à Londres pour la deuxième fois dans sa histoire.

Le triomphe renforce la légende de l’équipe transalpine, un grand compétiteur, un expert des Championnats du Monde, qui a gagné quatre fois, mais gris dans ses performances sur le Vieux Continent, où, jusqu’à présent, il n’imposait sa domination que dans l’édition 1968. , dont il était l’hôte.

Cumulez désormais six titres entre les deux tournois majeurs. La première en trois décennies, lorsqu’il était champion du monde en Allemagne en 2006.

Roberto Mancini a été en mesure de monétiser une grande quantité de footballeurs avec des footballeurs survivants du passé qui offrent toujours des performances élevées et une bonne réponse lors d’événements pertinents.

L’« azzurra » revendique désormais un jeu plus audacieux, plus imaginatif, plus offensif. Même s’il n’a pas refusé de recourir au caténaccio qui l’a rendu fort dans le passé. L’Italie est sortie dans le tunnel de l’Eurocup. Des troubles de l’Afrique du Sud 2010 et du Brésil 2014, incapable de surmonter la première phase, et aussi de l’Euro 2016, où il calait en quarts de finale.

L’Euro 2020 a retrouvé le pouvoir de l’équipe italienne, couronnée comme la meilleure du tournoi et nominée comme l’un des prétendants au succès au Qatar et a brigué sa cinquième couronne mondiale au niveau du Brésil. Il était le grand gagnant de l’événement.

ESPAGNE

L’équipe espagnole est également sortie renforcée de l’Euro 2020. Distancée du prestige que lui a donné la génération gagnante en Afrique du Sud 2010 et en Autriche et Suisse 2008 et Pologne et Ukraine 2012, l’équipe de Luis Enrique.

Le “rouge” est passé du moins au plus et lors des tirs au but, il a été exclu d’une finale que l’Italie a atteint. L’Espagne n’a pas décliné même si les résultats ne reflétaient pas sa proposition. Il a généré des doutes contre la Suède et la Pologne mais il s’est réveillé avec la Slovaquie, a gardé le type avec la Croatie au deuxième tour et la Suisse en quarts de finale et a brillé contre l’équipe Azzurri, bien qu’ils aient perdu.

Même comme ça, Luis Enrique Il a formé un bloc d’espoir pour l’avenir, pour la Coupe du monde. L’équipe espagnole est sortie du tunnel des dernières épreuves, avec des éliminations précipitées, comme au Brésil 2014, Russie 2018 ou le Championnat d’Europe en France 2016, pour retrouver l’optimisme et les yeux sur le Qatar.

DANEMARK, UKRAINE, SUISSE, AUTRICHE

L’Euro 2020 a été l’une des surprises. Celui des marqueurs inattendus et des équipes imprévues qui mettent de côté le rôle des figurants pour acquérir un rôle hors du commun.

Ce fut notamment le cas au Danemark, qui a surmonté le choc de Christian Eriksen dans son premier match pour atteindre les demi-finales. Il a rappelé l’équipe danoise du Danemark en 1992, qui était championne. Il était à un pas de la finale de Wembley. Il est tombé en prolongation, devant l’hôte, et à cause d’un penalty douteux. C’était la sensation.

La Suisse a donné une belle image. Surtout en équipe. L’ensemble des Vladimir Petkovic, bourreau du grand favori, la France, était une équipe inconfortable pour le rival et avec des aspirations. L’équipe suisse a élargi la beauté qu’elle offrait lors de la Coupe du monde 2018 en Russie à l’Eurocup. Le bon groupe de joueurs, pleinement matures et pleins d’expérience, était au bord du succès. A un pas des demi-finales que l’Espagne lui a arrachées aux tirs au but.

L’Autriche et l’Ukraine ont dépassé leurs propres attentes. Ils ont profité des avantages du tournoi et se sont classés parmi les meilleurs tiers de la phase de groupes. L’équipe d’Europe centrale a atteint les huitièmes de finale de ce tournoi pour la première fois de son histoire et a mis l’Italie dans les cordes, qui a dû régler la situation en prolongation. L’équipe dirigée par David Alaba cela a laissé une bonne image à l’image de l’Ukraine, qui a également chuté lors des tours de qualification.

Le bloc de Andreï Chevtchenko ça n’avait jamais été aussi loin. Il a fait un pas en avant dans la compétition, avec des idées claires et une équipe inconfortable pour le rival. Les hôtes anglais ont ouvert les yeux en quarts de finale après que les Ukrainiens eurent battu la Suède en huitièmes de finale. C’était la grande révélation.

UN GROUPE DE MORT DÉCEPTIONNEL

La France, notamment le Portugal et l’Allemagne ont été les grosses déceptions de l’Euro 2020. Tous les trois, y compris dès le départ dans le même groupe, ont progressé jusqu’aux playoffs. Mais aucun d’eux n’a souligné le titre. La liste restreinte était loin des moments forts de l’événement.

Le champion du monde a été le grand perdant du tournoi. L’ensemble de Didier deschamps malgré le renforcement que cela impliquait Karim Benzema. Le coach n’a pas su imposer le jeu aux individualités et sa troupe de stars a signé une compétition à oublier.

Il n’y avait aucune nouvelle de Kylian Mbappé et peu de Antoine Griezmann. La France est tombée en huitièmes de finale, contre la Suisse, aux tirs au but après un match qu’elle avait gagné et qu’elle était à égalité. Des problèmes internes et des environnements raréfiés sont apparus qui ont fait rougir un campus dont on attendait beaucoup plus.

Le Portugal a laissé sa couronne en huitièmes de finale, éliminé par la Belgique. A l’exception de Renato Sanches et presque personne n’a atteint le niveau attendu. Fernando Santos n’a pas pu prolonger la brillante carrière de l’équipe portugaise avec Cristiano Ronaldo en tête, qui a pu signer sa finale dans un championnat d’Europe.

L’Allemagne a bouclé son cycle sans plus tarder. L’adieu de Joachim bas à l’équipe nationale. Elle a donné la sensation dans la compétition d’être une équipe en déclin, en mal de refonte et éloignée de celle qui fut championne au Brésil 2014. Elle a été licenciée de l’Eurocup au deuxième tour, éliminée sans plus attendre par l’Angleterre.

ÉTAPE DES PAYS-BAS

Le décollage attendu pour les Pays-Bas n’est pas intervenu dans cette édition du Championnat d’Europe. L’équipe qui a dirigé Frank De Boer, a cessé après le tournoi, a été une autre déception de l’événement. Le bon niveau offert dans les phases qualificatives a déraillé dans la phase finale du Championnat d’Europe où elle est arrivée en tant que candidate.

Après avoir échoué à passer la première phase en Pologne et en Ukraine 2012 et être resté sans qualification en France 2016, Oranje a calé en huitièmes de finale, éliminé de manière inattendue par la République tchèque.

LA BELGIQUE ET ROBERTO MARTÍNEZ MANQUENT DE TEMPS

La Belgique est revenue pour rester à mi-chemin dans un grand tournoi et sa génération dorée manque de temps et de chances de succès.

L’Espagnol Roberto Martinez maintient le crédit. Mais il ne cesse d’exploiter ou de profiter de la meilleure portée de joueurs de son histoire. Comme cela s’est produit en France 2016, il n’est pas allé au-delà des quarts de finale après avoir perdu contre l’Italie. La troisième place à la Coupe du monde 2018 en Russie était son meilleur rôle, insuffisant pour le niveau qu’on assume. Il est venu au tournoi en tant que favori. Le Qatar est peut-être votre dernière chance.