Eto’o confiant que Messi et Aguero marqueront 60 buts par saison à Barcelone

Samuel Eto’o est un grand fan de la combinaison Lionel Messi et Sergio Aguero. Aguero et Messi jouent actuellement pour l’Argentine à la Copa 2021 et nous donnent un aperçu de ce à quoi les deux ressembleront au Camp Nou la saison prochaine.

L’ancien homme du Barça a discuté un peu du nouveau couple de Barcelone cette semaine.

« Nous allons voir 60 buts chaque saison », a-t-il déclaré. J’espère seulement que Dieu les protègera de toute autre blessure. Eto’o | La source

Je dois dire que j’aime la confiance dans le couple d’Eto’o. Cependant, la seule façon pour Messi et Aguero de marquer soixante buts combinés est que Messi en marque 55 et qu’Aguero en frappe cinq au cours des dix matchs auxquels il joue en raison d’une blessure.

Je plaisante.

Mais vraiment, c’est la principale préoccupation. À tout le moins, ils seront amusants à regarder lorsqu’ils seront ensemble sur le terrain.